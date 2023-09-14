Еврокомиссия согласовала правила дезинфекции россиян при въезде в Евросоюз

Россияне должны будут проходить санитарную обработку при въезде в страны Евросоюза – с таким заявлением выступила глава комитета ЕС по делам восточных территорий Ульрика Шварцвальд.

Россиян будут стричь и обрабатывать химическими составами для предотвращения распространения инфекций.

Сразу по прибытии в Европу россиян будут забирать в перрона или аэровокзала и отправлять в распределители. Слабые и больные туристы сразу отправятся на обработку дезинфекционным газом, остальных распределят на группы по гендеру и возрасту для выполнения разных видов работ в ЕС. Далее их ждёт стрижка, банные процедуры, выдача униформы взамен конфискованных личных вещей и отправка к местам компактного проживания в русских лагерях.

– Мы не хотим допустить в Европе распространения опасных заболеваний, которые несут к нам русские, – говорит Шварцвальд. – Русская зараза будет под корень изведена в наших дезинфекционных камерах. Заражённые личные вещи мы также конфискуем и распределим справедливым образом. Мы также просим гостей из России не утаивать наличие у них золотых коронок и кардиостимуляторов, которые могли бы пригодиться нашим гражданам.

—