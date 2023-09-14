Мнение: Странная история с яблоками

И все-таки да. Я долгое время не верил своим глазам, но пора уже согласиться – ассортимент яблок в магазинах как-то удивительно сократился, причем это продолжается уже несколько месяцев. Я ориентируюсь по Перекрестку – все-таки он самый что ни на есть “средний сегмент”, то есть по идее там должно быть всё, а не “только для нищих” (как Магнит и Пятерочка) или “только для богатых гурманов” (как какая-нибудь “Азбука вкуса”). Так вот с яблоками даже в Перекрестке – какая-то беда: раньше был где-то десяток разных сортов, сейчас – 3-4. Буквально – пара “красных” и пара “зеленых”. Ассортимент стремительно приближается к советскому!

Что особенно удивительно – всё это происходит СЕЙЧАС, в начале сентября! Когда, казалось бы, наоборот – должно быть полное изобилие яблок, ведь сейчас самый сезон! И сразу опасение – а что ж тогда будет зимой?

Вообще, надо отдать должное – санкции-таки работают. Пустых прилавков пока нет, но ассортимент делается все более скудным. Особенно хорошо все познается в сравнении. Вот у меня недалеко от дома была Билла, сейчас Билла из России ушла, и вместо нее в том же здании супермаркета обосновалась Лента. Давеча погулял по ней, и прямо бросается в глаза: “труба пониже, дым пожиже”. “Лентовцы” даже не стали менять привычное (мне, за 15 лет пользования Биллой) расположение отделов, просто заполнили их своими продуктами – ну и налицо то же самое сокращение ассортимента: вроде опять – всё пока есть, но выбора меньше.

И главное – направление четко видно: на совок! Когда “в отделе “Мясо” нет мяса, а в отделе “Рыба” нет рыбы”. В Билле, кстати, яблок – те же 4 сорта.