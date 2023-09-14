Мнение: Приказ
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Пока я был в командировке в Чечне, был обнародован приказ министр обороны Сергея Шойгу, подписанный еще 7 августа.
Этим приказом утвержден список заболеваний, с которыми не возьмут в армию по контракту. И не мобилизуют.
Всего в перечне — 26 пунктов.
Отныне в амию не возьмут ВИЧ-инфицированных, астматиков, диабетиков, сердечников, эпилептиков, психически больных, безруких, безногих и слепых.
Задумался. Если Шойгу подписал приказ только 7 августа, выходит, что до 7 августа 2023 года в армию брали и безруких, и безногих, и слепых?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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