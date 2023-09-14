 

Мнение: Приказ

14.09.2023, 15:55, Разное
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Пока я был в командировке в Чечне, был обнародован приказ министр обороны Сергея Шойгу, подписанный еще 7 августа.

Этим приказом утвержден список заболеваний, с которыми не возьмут в армию по контракту. И не мобилизуют.

Всего в перечне — 26 пунктов.

Отныне в амию не возьмут ВИЧ-инфицированных, астматиков, диабетиков, сердечников, эпилептиков, психически больных, безруких, безногих и слепых.

Задумался. Если Шойгу подписал приказ только 7 августа, выходит, что до 7 августа 2023 года в армию брали и безруких, и безногих,  и слепых?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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