 

Мнение: О кризисе в крупном российском госбанке… Первый пошёл?

14.09.2023, 15:40, Разное
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Представьте, что вы — российский банк и у вас есть схема, как делать #деньги буквально из воздуха, на ипотеке. Работает она так. Вы открываете кредитную линию застройщику, а затем выдаёте ипотеку тем, кто хочет у него приобрести жильё на стадии строительства: это законно. То есть, перекидываете средства между своими же счетами, но проценты за них берёте с обоих участников процесса, и с ипотечника, и с девелопера. Красота! Но так это реально работает в России.

При каких условиях вы откажетесь от такой схемы?

Газпромбанк, номер три среди банков России по активам и номер пять на отечественном ипотечном рынке, «временно» приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки некоторым своим клиентам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Frank Media. По данным этого агентства, банк продолжает принимать заявки на кредиты, но выдаёт их только зарплатным клиентам. Остальным предложено подождать.

Также он ужесточил другие условия выдачи. В частности, с 13 сентября первоначальный взнос по всем без исключения ипотечным программам в ГПБ составляет 31%, тогда как в среднем на рынке — 15-20%. И хотя со вчерашнего дня этот взнос увеличен до 20% решением правительства, оно относится только к программе «Ипотека с господержкой», где за счёт бюджета субсидируются процентные ставки. Остальные кредиты это не затрагивает. Со своей стороны, ЦБ ввёл более жёсткие нормы в части создания банками резервов по ипотечным ссудам, выдаваемым для покупки новостроек. Но вовсе не запретительные. Просто выдача кредитов с меньшим взносом станет чуть менее доходной. Однако это не проблема для банков с достаточным капиталом.

Но у ГПБ с этим может быть «всё сложно». По данным отчётности за прошлый год, его чистая прибыль упала в 10,5 раза, до 9,1 млрд руб. Это наибольшее сокращение данного показателя среди всех отчитавшихся крупных кредитных организаций России. Такой результат получен на фоне пятикратного роста отчислений в резервы по кредитному портфелю и корсчетам. Достаточность капитала банка также снизилась на фоне быстрого роста активов, которые превысили 12 трлн руб.

Рост отчислений в резервы на потери по ссудам может свидетельствовать о появлении всё большего числа проблем у заёмщиков. Потому что ни один банк не будет просто так уменьшать объём работающих активов, отвлекая часть средств на «избыточное» резервирование. Чаще всего, его риск-менеджмент руководствуется принципом минимальной достаточности, а также полагается на авось — особенно в системно значимых организациях, которым «всё равно помогут». Так что, это ж-ж-ж — неспроста. © А если банк доходит уже до того, чтобы начать подрезать курочек, несущих золотые яйца, пожалуй, можно рассуждать уже и о кризисе внутри организации: на прибыль завязаны бонусы топов…

Понятно, что о «перегреве» ипотечного рынка в России не говорил только ленивый. Понятно и желание ЦБ притормозить выдачу ипотеки на этом фоне. Также понятно, что у ГПБ — своя #история, связанная с «основным клиентом». Но с другой стороны всё равно остаётся интригующий вопрос.

Эти пертурбации с ипотекой в крупном госбанке — не признак ли роста системных проблем в российском банковском секторе?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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