Взрывотехники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Рыбинске снаряд

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас, обнаруженный в городе Рыбинск Ярославской области.

Опасную находку заметил грибник в лесном массиве в районе улицы Ворошилова. Он незамедлительно обратился за помощью к экстренным службам. Приехавшие на место взрывотехники идентифицировали 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Боеприпас с соблюдением мер безопасности был вывезен сотрудниками Росгвардии на полигон и уничтожен.

Напомним, в начале августа взрывотехники спецподразделения уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Рыбинском и Некоузском районах Ярославской области. Одну из опасных находок заметил мужчина во время сбора грибов в районе населенного пункта «Почесновики». Другие два снаряда нашли рабочие железнодорожной станции «Пуршево» в ходе обхода путей железнодорожного полотна.