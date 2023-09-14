Взрывотехники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Рыбинске снаряд ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Взрывотехники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Рыбинске снаряд

14.09.2023, 12:12, Новости
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Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас, обнаруженный в городе Рыбинск Ярославской области.

Опасную находку заметил грибник в лесном массиве в районе улицы Ворошилова. Он незамедлительно обратился за помощью к экстренным службам. Приехавшие на место взрывотехники идентифицировали 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Боеприпас с соблюдением мер безопасности был вывезен сотрудниками Росгвардии на полигон и уничтожен.

Напомним, в начале августа взрывотехники спецподразделения уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Рыбинском и Некоузском районах Ярославской области. Одну из опасных находок заметил мужчина во время сбора грибов в районе населенного пункта «Почесновики». Другие два снаряда нашли рабочие железнодорожной станции «Пуршево» в ходе обхода путей железнодорожного полотна.




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