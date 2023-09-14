Годовая инфляция в РФ за неделю увеличилась до 5,48%

По данным Росстата, в период с 5 по 11 сентября текущего года наблюдался рост цен в РФ на 0,13%. С начала сентября они увеличились на 0,19%, а с начала года — на 3,9%. Годовая инфляция, учитывая новые данные, достигла 5,48% (по методике рассчета Центрального банка) и 5,33% (по методике Минэкономразвития).

Разница в показателях годовой инфляции объясняется тем, что в сентябре 2022 года цены падали в течение 11 дней, но в среднем за месяц выросли на 0,05%. Минэкономразвития учитывает среднемесячную динамику, в то время как Банк РФ включает колебания в расчеты за месяц.

В сегменте продовольственных товаров за отчетный период выросли цены на яйца куриные (1,3%), мясо кур (1,2%), рис (0,7%). Однако цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, включая снижение цен на капусту белокочанную (6,8%), морковь (4,9%), лук репчатый и картофель (3,5%), свеклу столовую (3,3%), яблоки (2,8%), огурцы (4,2%), бананы (3,9%) и помидоры (3%) подорожали.

В сфере медикаментов, корвалол и валидол подорожали на 0,5%, аллохол — на 0,3%. Цены на левомеколь и эргоферон снизились на 0,4%, ренгалин — на 0,3%, нимесулид и поливитамины — на 0,1%.

Среди гигиенических и первой необходимости товаров, хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных и спички подорожали на 0,2%, в то время как цены на гигиенические прокладки, зубные пасты и щетки выросли на 0,1%. Туалетное мыло подешевело на 0,4%, детские подгузники и стиральные порошки — на 0,3%, а туалетная бумага — на 0,2%.

Среди других потребительских товаров замечен рост цен на женские колготки (0,6%), легковые иномарки (0,4%), мужские носки (0,3%) и обрезные доски (0,2%). Шампуни подешевели на 0,6%, детские кроссовки и телевизоры — на 0,3%, а спортивные костюмы и детские джинсы — на 0,2%. Цены на бензин в РФ увеличились за неделю на 0,7%, а на дизельное топливо — на 1,7%.

В сфере услуг, стоимость полетов в экономклассе выросла на 2,5%. Цены на проживание в трехзвездочных гостиницах увеличились на 0,3%, в четырех- и пятизвездочных — на 0,1%, в то время как гостиницы с одной или двумя звездами, мотели и хостелы подешевели в среднем на 0,3%.