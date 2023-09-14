Мнение: Кооперативы и ипотеки

В СССР можно было купить квартиру за деньги. Обзавестись отдельным жильём получалось не у всех — надо было вначале добиться права встать в очередь, потом очередь отстоять, только потом за квартиру разрешали заплатить. Многие считали систему платных квартир в принципе несправедливой, так как одни советские граждане получали жильё «бесплатно», тогда как другие граждане, ничем не хуже первых, платили за свои квартиры советский аналог ипотеки на протяжении долгих лет.

Ниже большой рассказ Саши Мосиной, который блогер оставила в нескольких комментариях к посту про ипотечную «кабалу», и который я считаю правильным из комментариев вытащить, чтобы мы с вами могли его прочесть и обсудить.

Там же у блогера были идеи, как нам разрешить жилищный вопрос в России, но идеи я в пост вытаскивать не буду, так как не люблю критику ЦБ и капитализма, и так как вообще не согласен с предлагаемым подходом.

Желающие смогут прочесть всё целиком по ссылке. Сама же история вот:

При существующей системе всё время растёт цена на недвижимость и не у всех людей появляется возможность её купить, так как семейного бюджета хватает только на текущие расходы. Для покупки жилья нужно иметь много жизненной энергии, что доступно в достаточно молодом возрасте, например, с 25 до 35, максимум до 45 лет. Плюс ещё должны совпасть финансовые возможности и соответствующее место работы либо получение постоянных сверхвысоких доходов всё это время.

Например, у меня хорошие заработки начались с 1989 года в возрасте 31 год, а до этого с 1979 по 1987 год были доходы чуть выше среднего. При этом с 1988 по 1989 год был полный провал в доходах от слова совсем, так как мне пришлось уволиться с предыдущей работы, а вакансия на новой приличной работе открылась только в конце 1989 года. Далее всё шло по нарастающей, удачное продвижение на производстве до середины 1992 года. Кроме этого, с 1990 года я удачно вписалась в продажи горных лыж, которые давали мне доходы в три-четыре раза превышающие то, что я зарабатывала на заводе. С октября 1992 года я занялась продажей ваучеров на бирже и уволилась с работы на производстве. Потом удачно вписалась в продажи акций “МММ” заработала на них c риском для жизни 33 тысячи долларов. Далее удачно вышла из этой авантюры и перешла в продажу горных лыж с хорошим стартовым капиталом. В 1997 году поменяла с доплатой свою малоформатную трёхкомнатную квартиру 64 кв. метра на квартиру в центре Петербурга площадью 79 кв. метров на первом этаже. На её доплату с капитальным ремонтом с перепланировкой стен и перевод в нежилое помещение ушло более 70 тысяч долларов плюс 25 тысяч долларов ушло на разборку с бандитами. После чего я в 1998 году осталась почти без оборотного капитала. Но мне и здесь повезло, так как поставщики товара стали давать горные лыжи с отсрочкой платежа на несколько месяцев и без выплаты процентов. Что позволило мне в 2001 году купить второе помещение в новом районе на первом этаже строящегося дома площадью в 130 кв. метров по цене 250 долларов за кв. метр (32,5 тысячи долларов). Далее я сделала промашку, так как потратила 4 года на капитальный ремонт этого помещения по высшему разряду: дерево-алюминиевые окна с жалюзи, тёплые электрические полы и очень дорогие немецкие кухни в оба помещения за 35 тысяч и 25 тысяч евро. Мне казалось, что хорошие доходы будут всегда, но в 2007 году меня подставили конкуренты, и я разорилась, и больше работы в 49 лет не нашла.

После разорения бизнеса в апреле 2007 года я опять осталась без оборотного капитала. И бизнес я не могла никакой открыть по этой причине, кроме сдачи части моих помещений в аренду (в каждом помещении) за небольшие деньги, так как мне было необходимо ещё где-то жить вместе с моей больной престарелой мамой и дочерью, которая в то время заканчивала школу. Устроиться на наёмную работу в течении года до 50 лет мне так и не удалось по возрастному цензу. Работодатели хотели видеть у себя в качестве сотрудников молодых симпатичных девушек в возрасте до 35 лет, максимум 40 лет с хорошей стройной фигурой, с тонкой талией и округлой попой. Я хотела устроиться в качестве дизайнера по немецкой кухонной мебели из премиального сегмента. Хорошо разбиралась в этом вопросе и имела опыт подобной работы в летнее время в 2003-2005 годах. Сама себе спроектировала две кухни, а также 4 кухни для приходящих клиентов, которые в последствии были заказаны.

Представляю, если бы я в середине 2000-х годов взяла ипотеку, а потом после разорения бизнеса осталась бы ни с чем, при отсутствии хорошего здоровья, когда уже не можешь работать на физической работе. У меня была астма с конца 1980-х годов. Поэтому я в холодную погоду не могла бы с утра пораньше ходить на предлагаемую мне работу из-за возможных ночных приступов удушья. Свой бизнес я построила так, чтобы по возможности не выходить из дома при обустройстве дела по типу квартира-офис, что позволяло работать каждый день без выходных по 12 часов. Для выхода на работу в соседнюю комнату надо было просто тапки надеть. Это фантастически удобно и не надо никуда ездить. И питаться можно было в соседней немецкой кухне со встроенной техникой по высшему разряду. А я люблю готовить еду в комфортных условиях. Кстати я там переговоры вела с обеспеченными клиентами пока им на лыжи крепления ставили или там обсуждали поездки заграницу в Австрию или в Швейцарию. Так же там обедали мои сотрудники. А дочь с моей мамой в это время жили в другом помещении.

В 2009 году мне удалось выхлопотать себе инвалидность 2 группы по общему заболеванию, что дало мне экономию средств в размере 170 тысяч рублей в год (отсутствие налогов на недвижимость и небольшая пенсия по инвалидности). В то время это были хорошие деньги, при курсе евро 35-40 рублей, которые позволяли мне два раза за сезон выезжать на горных лыжах в Альпы для поправки здоровья по бронхиальной астме в середине декабря и в середине апреля. Дочь училась в вузе, нигде не работая.

По поводу риска при взятии ипотеки. Например, вас на улице на перекрёстке сбила машина. Это был мой случай в сентябре 2019 года. В результате я получила увечья средней степени тяжести. Была сломана нога, и сильно ушиблены оба колена, а также другие более мелкие травмы по всему телу с объёмными гематомами. В результате я не могла выходить из дома на протяжении пяти месяцев, была фактически «прикована» к кровати. Весь срок реабилитации при хождении на костылях после ДТП занял 6-7 месяцев, до начала апреля 2020 года, а потом всё лето ходить могла только с палочкой. Преодоление любой лестницы было очень большой проблемой. Из-за того, что распухла сломанная нога я не могла одевать обычную обувь. В сентябре 2020 года мне пришлось покупать специальную осеннюю обувь, чтобы выходить из дома. Если бы я трудилась на какой-нибудь наёмной работе, то меня в любом случае за это время уволили бы под разными предлогами. В результате при наличии ипотеки получается проблемная ситуация с оплатой, включая ещё коммунальные платежи. И от такого сценария развития событий не застрахован никто. Травмы после ДТП бывают разные. В некоторых случаях люди по году не могут приступить к работе. По решению суда мне выплатили 180 тысяч рублей, включая платные медицинские расходы около 40 тысяч рублей. В любом случае этих денег бы не хватило на оплату ипотеки при отсутствии других дополнительных доходов.

В 1982 году я вместе с мамой и бабушкой проживала в Ленинграде в коммунальной квартире в одной комнате 20,45 кв. метра без ванной (только туалет, а умывальник был на кухне). Всего в квартире было 3 комнаты, и в них проживало 5 человек. В моём детстве в середине 1960-х в этой квартире проживали 10 человек. Возможности создания семьи для меня не было, так как никто не хотел жить в коммунальной квартире в одной комнате вместе с моей мамой и бабушкой. Встать на очередь на кооперативную квартиру с 1978 года удалось только потому, что моя бабушка была блокадница. А так на кооператив можно было встать на очередь, если на одного человека приходилось не более 6,5 кв. метров. Для покупки кооперативной квартиры с полной чистовой отделкой надо было заплатить 40 % его стоимости. Стоимость 1 кв. метра в 1984 году обычном панельном доме тогда была 165 рублей, а в доме 137 серии дороже, примерно 200 рублей. По современным деньгам, если пересчитать по курсу 1:350, примерно 58 тысяч рублей за кв. метр. Трёхкомнатная квартира площадью в 64 кв. метра с низким потолком в 2,5 метра (фактически 2,48 метра) и с маленькой кухней 6,5 метров получалась 165 х 64 = 10’560 рублей, а первоначальный взнос за неё — 4224 рубля.

Квартиры выбирали на жеребьёвке в принудительном порядке, кому что достанется. По современным понятиям — ерунда полная. Мне повезло. Я вытянула большую по планировке квартиру площадью в 69,5 кв. метра, но мне она не понравилась: угловая, с холодной северной стеной. Тогда я поменяла эту квартиру на меньшую с разницей по площади в 5,5 кв. метров с доплатой по 200 рублей за кв. метр. Я получила 1100 рублей, поэтому цена первоначального взноса у меня уменьшилась с 4224 до 3124 рублей. Можно сказать, дёшево. Остальные деньги 10’560 – 4’224 = 6’336 рублей надо было выплачивать в течении 15 лет практически без выплаты процентов, то есть по 35 рублей в месяц (вполне приемлемые деньги для работающих тогда людей при среднем заработке у меня 260 руб/месяц). С пересчётом по курсу 1:350 получится по 12.320 руб/месяц. Имеющуюся старую комнату 20,45 кв. метров в коммунальной квартире необходимо было сдать государству.

И всё же я считала, что продавать кооперативные квартиры за деньги, когда другим людям квартиры выдавали бесплатно, несправедливо. Недоплату на работе для строительства бесплатных квартир брали со всех людей. В результате часть граждан переехали в отдельные квартиры бесплатно, а другие люди остались в коммуналке навсегда.

В 1982 году я написала работу по вопросу перспективного решения жилищной проблемы. Суть её была в том, чтобы прекратить строительство нового бесплатного жилья с низкими потолками и маленькими кухнями и перейти на строительство только кооперативных квартир с улучшенной планировкой с высокими потолками не ниже 3 метров и большими удобными кухнями по типу сталинских домов. Кроме того, на переходном периоде я предлагала строить новые просторные коммунальные квартиры вместо ужимистого жилья, но по типу встроенных в них отдельных квартир-студий площадью примерно в 36 кв. метров. То есть со своим смежным санузлом при входе в студию и проходной небольшой мини кухней, которую в дальнейшем можно было бы использовать, как гардеробную комнату.

Другими словами на лестничной площадке компоновать только две большие квартиры, а внутри каждой располагать три отдельные: состоящие из квартиры-студии (36 кв. метров), одной однокомнатной квартиры (в 50 кв. метров), и одной однокомнатной квартиры с просторной кухней по типу современной двухкомнатной-евро общей площадью порядка 64 кв. метров, плюс общий входной коридор примерно 10 кв. метров. И того общая площадь трёх встроенных квартир: 36 + 50 + 64 + 10 = 160 кв. метров. В домах повышенной комфортности с высотой потолка 3,3 метра деление может быть таким: квартира студия — 50 кв метров, однокомнатная 65 кв. метров, двухкомнатная 90 кв. метров и площадь коридора 15 кв. метров. Всего: 50 + 65 + 90 + 15 = 220 кв.метров.

Такие квартиры достаточно универсальны в продажах и обменах. Это позволило бы манипулировать с размером занимаемой площади одной семьёй, разделять и объединять квартиры в зависимости от необходимости текущего момента, например, дети выросли и хотят жить отдельно, или развод в семье. Также можно было бы использовать кухни, для общего пользования, например в качестве гостиных. Из большой квартиры в 160 кв. метра можно сделать две или три отдельных или использовать её, как одну квартиру для проживания большой семьи.

Всё это актуально и сейчас. Если бы мою систему при строительстве домов приняли в 1982 году, то сейчас у нас не было бы плохого неликвидного жилья.

Традиционно ещё раз напомню, что текст выше не мой, и что я по некоторым вопросам согласен с автором цитаты, а по другим — не согласен.