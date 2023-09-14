 

Фьюри заявил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона тренировать Нганну

14.09.2023, 11:40, Разное
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Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о тренировках своего следующего соперника, французского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Фрэнсиса Нганну, с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Слова спортсмена приводит Boxing Social.

Фьюри выразил сожаление по поводу решения Майка Тайсона помогать Нганну: “Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен был бы стоять в моем углу, а не на противоположной стороне, но бизнес есть бизнес”.

Бой между Нганну и Фьюри запланирован на 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Этот поединок состоится в супертяжелом весе по правилам бокса.

Фрэнсис Нганну имеет в своем активе 17 побед и три поражения в смешанных единоборствах, он был чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри, с другой стороны, имеет 33 победы, одну ничью и ни одного поражения, а также владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.


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