 

Археологи возобновили поиски мифического древнего города Омск

14.09.2023, 11:33, Разное
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После того как пассажирский авиалайнер обнаружил пшеничное поле на месте предполагаемого нахождения Омска, наконец были возобновлены поиски этого затерянного города.

К инициативе подключились сотни археологов из России и стран ближнего зарубежья.

Напомним, ранее энтузиасты, пытавшиеся проследовать по координатам аэропорта «Омск-Фёдоровка», каждый раз вместо взлётно-посадочной полосы обнаруживали чистое поле. Остаётся загадкой, почему на этот раз в несуществующий омский аэропорт отправили авиалайнер с пассажирами на борту. Устанавливается личность авиадиспетчера, замешанного в инциденте.

Несколько лет назад вспыхнул скандал, когда выяснилось что спортивные команды, якобы представлявшие Омск, на самом деле располагались в Подмосковье. Власти призывают не поддаваться сетевым манипуляциям людей, которые выдают себя омичей. Их дезинформационная кампания признана одной из самых массовых в интернете, уступающей лишь кампании «граждан СССР», утверждающих что Советский Союз не распался в 1991 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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