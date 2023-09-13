Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года

Астролог Мария Гольцман в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” отметила, что гороскоп для всех знаков зодиака в этом месяце благоприятный. Поэтому не время вешать нос и грустить — впереди много позитивных моментов.

Если вы Овен или Рак — в сентябре однозначно стоит позаботиться о здоровье. Будьте внимательными к своему телу и внутреннему состоянию. Избегайте стресса и присмотритесь к полезной пище.

Весы в начале осени прекрасно могут начинать тренировки в спортзале. Тельцы тоже ориентированы на спорт для поддержания крепкого физического состояния.

А Козерогам лучше посетить стоматолога. Кроме того, представителям знака в сентябре будет везти с деньгами. Этот период финансово успешен также для Близнецов и вышеупомянутых Овнов. Если вы Скорпион или Рыбы — постарайтесь не тратиться понапрасну, есть риск потерять средства.

Стрельцы купаются в любви, а еще романтический настрой у Львов. Гороскоп сложился так, что Тельцам звезды благоволят отправиться с любимым человеком на природу. Близнецам для укрепления связи с партнером можно отправиться в путешествие.

Раку стоит душевно поговорить с близкими людьми, а Скорпиону остерегаться сплетен о личной жизни. У Водолеев в семье возможны конфликты, для улучшения качества жизни самостоятельно отправляйтесь в туристическую поездку.

Рыбы — у вас творческий подъем. Помните про гороскоп и не упустите момент для новых свершений. У Дев в сентябре могут измениться ценности и взгляды на жизнь, это нормально и грозит лишь новыми открытиями.