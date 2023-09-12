 

11 сентября москвичи принесли к монументу «Рабочий и колхозница» 354 тысячи гранёных стаканов

12.09.2023, 19:33, Разное
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Столичные коммунальные службы всю ночь собирали и вывозили гранёные стаканы, которые москвичи принесли туда в честь 80 годовщины начала производства этого изделия в СССР. Всего собрано 354 214 стаканов.

Производство знаменитого гранёного стакана началось 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном, на заводе, который тогда носил имя Николая Бухарина. Считается, что дизайн стакана с широким ободком сверху и с 16 гранями (по тогдашнему количеству республик СССР), разработала скульптор Вера Мухина. Официально эта версия никогда не подтверждалась, однако Российское Бухаринское Общество призвало москвичей нести стаканы к самому знаменитому творению Веры Мухиной – «Рабочему и колхознице», стоящему рядом с ВДНХ.

– Великому наследию Мухиной и Бухарина сегодня 80 лет. Уверен, нет в России человека, который не держал бы в руках гранёный стакан, не поднимал бы его за здравие и упокой. Сейчас он не стоит три копейки, как в восьмидесятые, но его цена остаётся самой демократичной среди всей посуды, – написал в своём поздравлении глава Бухаринского общества Дмитрий Медведев.

Гранёный стакан породил множество народных эвфемизмов советского периода. Здесь и «быть под мухой» (намёк на Веру Мухину), и «бухарик» (в честь Николая Бухарина), а также традиция называть любую попойку «празднованием дня гранёного стакана».

Среди собранных у монумента стаканов обнаружено около 25 тысяч изделий, не являющихся классическими «гранёными». Их в статистике флэшмоба решили не учитывать. В отношении лиц, оставивших такие стаканы, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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