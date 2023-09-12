 

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева предостерегает от употребления кофе сразу после пробуждения

12.09.2023, 19:08, Разное
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Врач-эндокринолог Антонина Гуреева предостерегает от употребления кофе сразу после пробуждения. Многие из нас обычно стараются получить желанный заряд кофеина, чтобы привести себя в порядок утром. Но стоит задуматься: пить кофе сразу после пробуждения может повысить уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая риск развития диабета.

Когда вы просыпаетесь, ваш организм высвобождает большое количество гормона стресса – кортизола, чтобы помочь вам подготовиться к новому дню. Если вы добавите кофе в эту смесь, когда уровень кортизола уже высок, это может привести к повышению уровня сахара в крови. Даже черный кофе без добавления молока и сахара оказывает тот же эффект, усиливая эту проблему. Врач рекомендует отложить выпивание первой чашки кофе как минимум на час после пробуждения, когда уровень кортизола начинает снижаться.

Этот совет помогает контролировать уровень сахара в крови. Врач также подчеркивает, что после приема пищи быстрая прогулка может быть хорошим способом снизить уровень сахара в крови, так как мышцы используют часть излишков глюкозы.

Контроль уровня сахара в крови имеет большое значение, так как у многих людей Великобритании наблюдается повышенный уровень сахара в крови, что может повредить артерии и нервы. Даже если у вас нет диабета 2 типа, предиабет увеличивает риск преждевременной смерти более чем на 60 процентов.


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