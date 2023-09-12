Врач назвал симптом при посещении туалета, который говорит о раке щитовидной железы

Рак щитовидной железы – это опухоль, расположенная в маленькой железе в передней, нижней части шеи, которая играет важную роль в регулировании обмена веществ. Это редкий вид рака, но его раннее обнаружение может спасти жизни.

Основные симптомы рака щитовидной железы включают:

1. Шишка в передней, нижней части шеи, которая обычно является твердой, постепенно увеличивается и не вызывает боли.

2. Хриплый голос.

3. Боль в горле.

4. Трудности с глотанием или дыханием.

5. Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к шее.

Также существуют другие симптомы, такие как более мягкий стул или диарея, которые могут указывать на редкий тип рака щитовидной железы, называемый медуллярным раком. Этот тип рака вызывает необычные симптомы, такие как частые жидкие испражнения и покраснение лица из-за избыточного количества гормона кальцитонина.

Другие симптомы могут включать потерю веса и кашель. Не стоит игнорировать любые из этих симптомов, даже если вы чувствуете себя хорошо, так как раннее обнаружение рака щитовидной железы увеличивает шансы на успешное лечение.

Если у вас есть шишка на шее, осиплый голос, боль в горле, или ощущение давления на шее, обратитесь к врачу общей практики. В случае трудностей с глотанием или дыханием, немедленно обращайтесь к врачу.

Следует отметить, что рак щитовидной железы часто предшествует гипотериозу и гипертериозу, поэтому симптомы недостаточной активности щитовидной железы могут быть похожи на симптомы других заболеваний. Гипотиреоз может проявляться усталостью, чувствительностью к холоду, увеличением веса, депрессией и другими признаками.

Симптомы гиперактивной щитовидной железы включают нервозность, беспокойство, раздражительность, проблемы со сном, усталость, отек шеи из-за увеличения щитовидной железы, нерегулярный сердечный ритм, дрожь и потерю веса.

Если вы замечаете подобные симптомы, важно проконсультироваться с врачом для дальнейшей диагностики и лечения. Раннее выявление и своевременное лечение могут значительно повысить шансы на выздоровление.