Санкции против России и их потенциальное воздействие на мировую экономику

В отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год подчеркивается, что принятые против РФ экономические санкции могут вызвать негативные последствия для многих экономик мира. Организация также предупреждает о возможных рисках фрагментации мировой экономики и ее разделения на различные блоки из-за введенных ограничений.

Согласно отчету ВТО, даже напряженность в двусторонней торговле может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой. Например, в результате торговых напряженностей между Китаем и США были зарегистрированы потери благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах.

Аналогично, санкции, введенные против РФ после начала украинского конфликта, представляют собой потенциальную угрозу для большинства экономик. В данном случае наибольшие негативные последствия ожидаются для российской экономики, как указано в отчете ВТО.

Отчет также отмечает, что напряженные отношения обычно затрагивают лишь несколько стран, инициирующих разрыв торговых отношений. В то время как другие страны могут сохранять нейтралитет или присоединяться к одной из разделяющихся экономических группировок.

ВТО выделяет, что усиление односторонних торговых мер представляет серьезную угрозу будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации.

В отчете также содержится предупреждение о том, что развитые страны рискуют потерять до 3% своего ВВП в период с 2020 по 2050 год в случае эскалации экономической войны между Востоком и Западом. Наименее развитые страны, в свою очередь, могут потерять около 6,5% ВВП по сравнению с 2019 годом. Однако эта катастрофическая перспектива предполагает, что все экономики присоединятся к автономному торговому блоку Востока или Запада, устанавливая более высокие торговые барьеры для другой стороны. В случае нейтральной позиции некоторых экономик потери будут менее значительными, составляя 2,8% к 2050 году.

Следует отметить, что в 2023 году российские власти несколько раз повышали прогнозы роста экономики. Это включает ожидания Центрального банка, которые увеличились с 0,5–2,0% до 1,5–2,5% в июле, а также заявления Минэкономразвития о возможном росте ВВП на 1,2% и главы этого министерства Максима Решетникова, который в августе говорил о возможном росте более 2%.