 

Путин выражает недоумение по поводу ухода Чубайса из России

12.09.2023, 17:55, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил свои недоумение и непонимание относительно решения Анатолия Чубайса покинуть Россию. По словам президента, в настоящее время в структуре “Роснано” имеют место сложные процессы и значительная финансовая нестабильность. Тем не менее, Путин не может понять, почему господин Чубайс выбрал нелегальное положение в Израиле.

“Мне были представлены фотографии, на которых он больше не является Чубайсом, а стал Моше Израилевичем, проживающим где-то там. Не понимаю, каким образом это связано с текущими сложностями в организации, которой он долгие годы руководил, и значительными финансовыми проблемами, с которыми она столкнулась. Цифры действительно огромные, но, к счастью, нет никаких уголовных обвинений или преследований. Возможно, он опасается, что в конечном итоге это может привести к уголовным делам, и поэтому он решил перейти на нелегальное положение в Израиле. Честно говоря, мне не ясно, зачем он так поступил”, – заявил президент во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Напомним, что Анатолий Чубайс покинул Россию в марте 2022 года после того, как был отстранен от должности бывшего спецпредставителя по указу президента Путина. С тех пор СМИ сообщали о его пребывании в Турции, Израиле, Германии и Италии. В мае появились информационные сообщения о том, что бывший чиновник и его супруга оформляют долгосрочные израильские документы.


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