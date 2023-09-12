Владимир Путин на ВЭФ-2023: Нет необходимости в повышении налогов

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России, Владимир Путин, высказал свое мнение относительно возможного повышения налогов. В ответ на вопрос модератора о данной инициативе, президент подчеркнул, что на данный момент правительство не видит неотложной необходимости в этом.

По итогам текущего года налоговая политика осталась неизменной, однако был введен разовый сбор с крупного бизнеса на основе сверхприбыли. Закон о данном сборе был подписан Владимиром Путиным 4 августа. Этот сбор затронет компании, чья прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 миллиард рублей, и составит 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. Уплата налога обязательна до 28 января 2024 года. По оценкам правительства, бюджет получит от данного сбора 300 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку социальной сферы.

Министр финансов, Антон Силуанов, уточнил, что этот новый налог является всего лишь временным «разовым сбором, согласованным с бизнесом», и не станет постоянной практикой. Кроме того, 11 сентября Антон Силуанов подтвердил, что бюджетный дефицит к концу года останется в пределах правительственного прогноза в 2%.