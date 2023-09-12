Бренд HMD планирует выпускать смартфоны под собственным брендом параллельно с Nokia

Известная компания HMD Global в течение 6 лет выпускает смартфоны под маркой Nokia, однако вскоре состоится выход девайсов под именем HMD.

Один из руководителей бренда указал, что планируется осуществлять параллельное производство техники под двумя марками, без ущерба в активности выпуска. Вместе с тем пока никаких подробностей о готовящихся смартфонах не раскрывают до премьеры. Благодаря выходу новых моделей планируется существенно увеличить уровень продаж и повысить спрос на мировом рынке.

Предполагается, что новые смартфоны смогут похвастаться улучшенной производительностью и продвинутыми функциями, которые пока удерживаются в тайне.