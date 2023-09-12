 

Смартфон от NIO засветился на фото

12.09.2023, 17:30, Разное
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Инсайдеры поделились снимками нового смартфона Nio Phone, который до сих пор официально не представлен публике.

В частности, модель имеет изогнутый экран, в котором встроили фронтальную камеру. Также известно, что девайс Nio Phone имеет 12 гигабайт оперативной памяти и от 512 до 1 Тб постоянной памяти. За производительность смартфона отвечает мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Обеспечит максимальную плавность в играх новый видеоадаптер Adreno 740.

Пока производитель не раскрывает сроки выхода, а также стоимость данной модели на глобальном рынке, однако в ближайшее время все сведения будут озвучены.


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