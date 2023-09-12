 

Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта

12.09.2023, 16:30, Разное
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Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливается после инсульта. С какими последствиями недуга столкнулась 84-летняя народная артистка и зачем ей наняли сиделку — узнали журналисты. ,

Сейчас звезде советского кино тяжело ходить, поэтому она передвигается на инвалидной коляске. “Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь”, — цитирует артистку Пятый канал.

Почти все лето Федосеева-Шукшина провела в больнице. Дочь Ольга рассказала, что актриса жаловалась на головные боли и неконтролируемое подергивание мышц рук и ног. Врачи диагностировали у актрисы обширный инсульт. Из-за нарушений ритма сердца звездной пациентке установили кардиостимулятор.

“Десять дней она находилась в реанимационном отделении. Далее ее перевели в неврологическое. Она уже нормально себя чувствовала, уже все было купировано”, — рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.

Она навещала маму каждый день. А вот старшая наследница Федосеевой-Шукшиной Мария приезжала всего пару раз, предложила финансовую помощь. Но родственники гордо отказались. Сестры Шукшины уже десять лет как не ладят друг с другом. Ольга много раз обвиняла Марию в равнодушии к Лидии Николаевне, а в ответ получала упреки в корысти и зависти.

Стоит отметить, что не навещал актрису и Бари Алибасов. У 76-летнего экс-супруга Шукшиной сейчас другие заботы. Он проводит все время с сиделкой, на которой недавно женился.

25 сентября Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнится 85 лет. Ольга решила не устраивать праздник, чтобы не тревожить тяжелобольную мать. Она рассказала, что сейчас любое напряжение может стать нее губительным.


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