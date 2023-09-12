Эксперты из РФ сообщили, как не стоит заряжать смартфон

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12.09.2023, 16:17, Разное
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Специалисты объявили основные правила для сохранения аккумулятора смартфона в отличном состоянии на длительный период.

Для этого потребуется использовать специальный метод при зарядке, который исключает быстрый износ компонента. В первую очередь, потребуется использовать только оригинальные зарядные устройства. Также осуществлять заряд смартфона необходимо исключительно на ровной поверхности, так как в противном случае возможен перегрев гаджета.

Необходимо регулярно следить за состоянием кабеля питания, так как это также может сократить цикл аккумулятора. Следует избегать полного разряда батареи смартфона, благодаря чему устройство также сможет длительное время радовать бесперебойной работой аккумулятора.


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