Китай поставил в Россию рекордное количество сырой нефти
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Товарооборот между Россией и Китаем в
очередной раз побил рекорд, сообщает Минпромторг. За первые 8 месяцев 2023 года Китай поставил
в Россию 10,2 млрд баррелей сырой нефти общей стоимостью $650 млрд.
Помимо нефти, рекорд побили поставки леса-кругляка,
каменного угля и железной руды из Поднебесной в Россию. Замминистра Дмитрий Авдеев
рассказал, что импорт из Китая может быть увеличен в 5 раз, однако этому мешает
пропускная способность железнодорожных путей. Для решения этой проблемы было
решено вырубить 100 млн квадратных метров реликтового кедрового леса в Амурской
области и построить на освободившемся пространстве железнодорожный хаб,
пропускная способность которого составит 300 составов в сутки.
«Конечно, цены на нефть были достаточно
высокими, поэтому покупать её в Китае было накладно, – признаёт Дмитрий Авдеев.
– Однако наше стратегическое партнёрство с восточным соседом этого стоит. Мы в
любой ситуации готовы увеличивать закупки в Китае нефти, угля, минеральных
удобрений, руды и других товаров. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволит
нам вместе противостоять гегемонии западных держав».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет