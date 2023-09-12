Китай поставил в Россию рекордное количество сырой нефти

Товарооборот между Россией и Китаем в

очередной раз побил рекорд, сообщает Минпромторг. За первые 8 месяцев 2023 года Китай поставил

в Россию 10,2 млрд баррелей сырой нефти общей стоимостью $650 млрд.

Помимо нефти, рекорд побили поставки леса-кругляка,

каменного угля и железной руды из Поднебесной в Россию. Замминистра Дмитрий Авдеев

рассказал, что импорт из Китая может быть увеличен в 5 раз, однако этому мешает

пропускная способность железнодорожных путей. Для решения этой проблемы было

решено вырубить 100 млн квадратных метров реликтового кедрового леса в Амурской

области и построить на освободившемся пространстве железнодорожный хаб,

пропускная способность которого составит 300 составов в сутки.

«Конечно, цены на нефть были достаточно

высокими, поэтому покупать её в Китае было накладно, – признаёт Дмитрий Авдеев.

– Однако наше стратегическое партнёрство с восточным соседом этого стоит. Мы в

любой ситуации готовы увеличивать закупки в Китае нефти, угля, минеральных

удобрений, руды и других товаров. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволит

нам вместе противостоять гегемонии западных держав».

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