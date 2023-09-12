 

Китай поставил в Россию рекордное количество сырой нефти

12.09.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Товарооборот между Россией и Китаем в
очередной раз побил рекорд, сообщает Минпромторг. За первые 8 месяцев 2023 года Китай поставил
в Россию 10,2 млрд баррелей сырой нефти общей стоимостью $650 млрд.

Помимо нефти, рекорд побили поставки леса-кругляка,
каменного угля и железной руды из Поднебесной в Россию. Замминистра Дмитрий Авдеев
рассказал, что импорт из Китая может быть увеличен в 5 раз, однако этому мешает
пропускная способность железнодорожных путей. Для решения этой проблемы было
решено вырубить 100 млн квадратных метров реликтового кедрового леса в Амурской
области и построить на освободившемся пространстве железнодорожный хаб,
пропускная способность которого составит 300 составов в сутки.

«Конечно, цены на нефть были достаточно
высокими, поэтому покупать её в Китае было накладно, – признаёт Дмитрий Авдеев.
– Однако наше стратегическое партнёрство с восточным соседом этого стоит. Мы в
любой ситуации готовы увеличивать закупки в Китае нефти, угля, минеральных
удобрений, руды и других товаров. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволит
нам вместе противостоять гегемонии западных держав».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Скандалы: На абордаж

12.09 / IPhone 15 Pro Max в базе предложит лишь 128 ГБ флеш-памяти

12.09 / Скандалы: Держи краба

12.09 / Президент Путин поддерживает использование российских автомобилей среди чиновников

12.09 / На российском рынке начались продажи Oppo A38 за 15 999 рублей

12.09 / «Позвонить есть? А если найду?» – россиянин рассказал о допросе на границе ЕС

12.09 / Скандалы: Измены и тайные дети

12.09 / Владимир Путин: глобальная экономика продолжает меняться

12.09 / “Парню лет 20” – в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой

12.09 / “Выхожу замуж во второй раз”: Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика