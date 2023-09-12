 

IPhone 15 Pro Max в базе предложит лишь 128 ГБ флеш-памяти

12.09.2023, 15:05, Разное
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Появились подробности о новом флагманском смартфоне Apple iPhone 15 Pro Max.

Предполагается, что новая модель выйдет в продажу в базовой конфигурации со 128 гигабайтами постоянной памяти. Кроме того, специалисты опровергают слухи о том, что в топовой конфигурации флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max получит 2 терабайта постоянной памяти. Таким образом, в продаже будут доступны версии до 1 Тб.

Что касается оперативной памяти, то есть предположения относительно возможности приобретения линейки Apple iPhone 15 с 6-8 гигабайтами оперативной памяти, но точные данные объявят на презентации.


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