IPhone 15 Pro Max в базе предложит лишь 128 ГБ флеш-памяти

Появились подробности о новом флагманском смартфоне Apple iPhone 15 Pro Max.

Предполагается, что новая модель выйдет в продажу в базовой конфигурации со 128 гигабайтами постоянной памяти. Кроме того, специалисты опровергают слухи о том, что в топовой конфигурации флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max получит 2 терабайта постоянной памяти. Таким образом, в продаже будут доступны версии до 1 Тб.

Что касается оперативной памяти, то есть предположения относительно возможности приобретения линейки Apple iPhone 15 с 6-8 гигабайтами оперативной памяти, но точные данные объявят на презентации.