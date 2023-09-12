 

Скандалы: Держи краба

12.09.2023, 14:15, Разное
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ФСБ выявила незаконный сбыт 8 т краба в московских ресторанах — в частности, альянса Зарькова White Rabbit Family

ФСБ провела проверку московских ресторанов и выявила факт незаконного сбыта более 8 т краба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ущерб государству составил около 50 млн руб., передает агентство. В сообщении говорится, что проверки коснулись ресторанного альянса Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Он подтвердил агентству факт проведения проверок, но отметил, что они не влияют на ведение бизнеса. Других деталей он не раскрыл.Источник ТАСС рассказал, что возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Она предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Следствие установило, что покупатели краба действовали в сговоре с сомнительными поставщиками, которые не прошли проверку в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Это система электронной ветеринарной сертификации, с ее помощью производители мяса, рыбы и другой продукции животного происхождения оформляют необходимые сопроводительные документы.

По информации источников агентства, продукция приобреталась «по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур».

Зарьков не ответил на звонки РБК. РБК направил запрос в ЦОС ФСБ и пресс-службу ресторана White Rabbit.

В конце прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что 40% поставок краба в московские отели и рестораны приходится на незаконный вылов. Точно легальной он назвал только 3% продукции. Шестаков предупреждал, что агентство вместе с правоохранительными органами будет «наводить порядок».

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”


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