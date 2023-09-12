Президент Путин поддерживает использование российских автомобилей среди чиновников

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение о необходимости того, чтобы государственные чиновники предпочитали российские автомобили. Он подчеркнул, что в РФ имеется развитая автомобильная индустрия, и несмотря на то, что российские автомобили могут выглядеть скромнее по сравнению с Audi и Mercedes, важно следовать примеру Индии, которая также активно продвигает использование отечественных автомобилей среди своих госслужащих.

Президент напомнил о уже запущенном процессе перехода на использование отечественных автомобилей: в скором времени начнутся закупки российских автомобилей для чиновников, и будет определено, какие автомобили доступны разным уровням госслужбы. Это заявление было сделано президентом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Новости по этой теме будут дополняться.