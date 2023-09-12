Илон Маск признался в наличии биполярного расстройства

Илон Маск, американский предприниматель и создатель SpaceX и Tesla, в интервью газете Financial Times, пояснил о своем биполярном расстройстве, как пишет писатель и журналист Уолтер Айзексон. Айзексон, работавший над биографией Маска, подчеркнул, что исследование психики Маска было уникальным опытом по сравнению с его предыдущими проектами.

Хотя у Маска не был поставлен официальный диагноз, он выразил свои мысли об этом состоянии. Айзексон также подчеркнул, что Маск видит сложность своей ситуации не только в биполярном расстройстве.

Биография Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном, ожидается выпуском издательством Simon & Schuster 12 сентября.

Ранее Илон Маск отреагировал на обвинения в госизмене, связанные с ограничением доступа Вооруженных Сил Украины к спутниковой связи Starlink. Маск, высказав свою преданность Соединенным Штатам, отметил, что независимо от обстоятельств будет защищать свою страну. Ранее CNN опубликовал отрывок из книги Уолтера Айзексона, в котором утверждается, что Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма с целью помешать атаке ВСУ на ВМС РФ в 2022 году. Однако позже миллиардер опроверг это утверждение, утверждая, что его сервис никогда не работал в этом регионе.