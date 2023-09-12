 

Илон Маск признался в наличии биполярного расстройства

12.09.2023, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск, американский предприниматель и создатель SpaceX и Tesla, в интервью газете Financial Times, пояснил о своем биполярном расстройстве, как пишет писатель и журналист Уолтер Айзексон. Айзексон, работавший над биографией Маска, подчеркнул, что исследование психики Маска было уникальным опытом по сравнению с его предыдущими проектами.

Хотя у Маска не был поставлен официальный диагноз, он выразил свои мысли об этом состоянии. Айзексон также подчеркнул, что Маск видит сложность своей ситуации не только в биполярном расстройстве.

Биография Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном, ожидается выпуском издательством Simon & Schuster 12 сентября.

Ранее Илон Маск отреагировал на обвинения в госизмене, связанные с ограничением доступа Вооруженных Сил Украины к спутниковой связи Starlink. Маск, высказав свою преданность Соединенным Штатам, отметил, что независимо от обстоятельств будет защищать свою страну. Ранее CNN опубликовал отрывок из книги Уолтера Айзексона, в котором утверждается, что Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма с целью помешать атаке ВСУ на ВМС РФ в 2022 году. Однако позже миллиардер опроверг это утверждение, утверждая, что его сервис никогда не работал в этом регионе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Пикап Nissan Frontier получит спецверсию, выполненную в стиле ретро

12.09 / В РФ предлагают к покупке внедорожник Mitsubishi Montero Sport

12.09 / Мнение: Россияне стали жить лучше

12.09 / В ТГУ придумали наномагниевую батарею, которая в разы продлит работу гаджетов

12.09 / Еврокомиссия ревизирует: Европейская экономика остается на холоде

12.09 / РАН исключила сразу 96 академиков за атеизм

12.09 / Страшная правда: бывшая жена Петросяна отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской

12.09 / Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

12.09 / «Авилон» осенью запустит продажи в РФ новых кроссоверов Zeekr X и Lixiang L7

12.09 / Замглава Минэкономики РФ Илья Торосов обсуждает планы по стабилизации курса рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика