 

РАН исключила сразу 96 академиков за атеизм

12.09.2023, 11:33, Разное
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Сразу 96 членов Российской академии наук были исключены из организации за высказанные ими атеистические взгляды – об этом сообщили в дисциплинарной комиссии.

Академиков выгнали в соответствии с пунктом устава об «аморалке».

Ещё в советские годы академия наук оставляла за собой право исключать своих членов за антиобщественные и порочащие высказывания, действия и мнения. Этот же пункт уже в наше время решили задействовать, чтобы избавиться от атеистов и агностиков.

Комментируя решение, заместитель президента РАН, доктор теологических наук протоиерей Амвросий заявил, что «атеист – тот же сатанист». Он добавил, что чистка ещё не завершена – если на первом этапе «вылетели» только те, кто и не скрывал своих аморальных взглядов, то сейчас составляются списки второй очереди, куда войдут «тайные атеисты».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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