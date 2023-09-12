Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

В Японии официально презентовали новую версию кроссовера Toyota Century в роскошном исполнении.

Данный автомобиль позиционируют в качестве прямого конкурента для люксовых моделей Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Кроссовер получил достаточно строгий дизайн кузова, а также видоизмененную форму головной оптики и задних фонарей. Также по внешнему виду следует выделить пластиковый обвес. Инженеры выполнили новинку на улучшенной платформе TNGA-K.

Кроссовер оснащается гибридной силовой установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые суммарно выдают 412 л.с. мощности в максимальной комплектации. Пока остальные детали остаются неизвестными.