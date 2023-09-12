 

“Филипп потянулся за ширинку”: Собчак прильнула к Киркорову у всех на виду

12.09.2023, 10:20, Разное
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Знаменитая блондинка, как известно, замужем за Константином Богомоловым. Судя по тому, что журналистка довольно тесно общается с представителями шоу-бизнеса мужского пола, супруг ее не ревнует. Более того, иногда блондинка позволяет себе больше, чем должна замужняя дама. Например, видео с пикантной выходкой звезды недавно попало в Сеть.

Общественность еще не утихла после заявлений о некачественных операциях певицы Славы и Любови Успенской у хирурга Тимура Хайдарова, Поэтому Ксения Собчак решила собственной персоной взять у врача интервью.

Теледива отправилась в клинику, куда приехал Филипп Киркоров. Поп-король, как известно, недавно лег под нож звездного хирурга и похвастался результатами.

Телеведущей очень понравился новый образ певца. Более того, Собчак рискнула проверить самые интимные зоны своего собеседника. Прямо перед камерами блондинка прильнула к поп-королю, а Киркоров решил продемонстрировать свою переделанную пятую точку.

“Такая проблема возникла, и Филипп потянулся за ширинку”, – прокомментировала момент Ксения Собчак.

Как признается Киркоров, новое тело — это их общая работа вместе с врачом. Недостаточно только лишь сделать пластику, нужно еще поддерживать результат спортом и питанием.


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