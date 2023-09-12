Chery запустит в РФ продажи обновленного Chery Tiggo 8 Pro e+ до конца 2023 года

Китайский автомобильный бренд Chery готовится представить в РФ новый гибридный паркетник под названием Chery Tiggo 8 Pro e+.

Предложенный экземпляр будет продаваться на местном рынке до конца текущего года. Вместе с тем пока точная дата поступления на рынок РФ удерживается в тайне. Пока дизайн кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+ не раскрыли, однако эксперты предполагают, что новинки повторит стилистику полноразмерной модели Tiggo 8 Pro Max.

Кроем того, здесь установили дополнительный «монофонарь», чем паркетник отличается от остальных автомобилей. Под капотом паркетника использовали гибридный агрегат, выдающий 326 л.с. мощности. На полном баке можно преодолеть до 1000 километров без дозаправки.