Герман Греф выразил свою благодарность сотрудникам центра искусственного интеллекта за их важную работу

Герман Греф, глава Сбера, выразил свою благодарность сотрудникам центра искусственного интеллекта за их важную работу. Этот центр, основанный на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ, занимается широким спектром задач, включая анализ регулирования искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исследования в области устойчивого развития и развитие научного сотрудничества с ведущими институтами в этой области.

Центр также участвует в разработке решений, направленных на решение ключевых экологических проблем, таких как тайфуны. С помощью уникальной математической модели, основанной на искусственном интеллекте, центр может обнаруживать тропические циклоны по спутниковым снимкам, диагностировать их мощность и другие характеристики, а также отслеживать их траектории.

Вчера Сбер, МЧС РФ и ДВФУ заключили соглашение о внедрении мониторинга циклонов на основе искусственного интеллекта в общую систему МЧС РФ по отслеживанию природных явлений. Эта система детекции поможет в минимизации рисков разрушительных тайфунов, предоставляя точные прогнозы и рекомендации для органов власти, чтобы уменьшить последствия стихийных бедствий и обеспечить безопасность населения.

Следующий проект центра связан с оптимизацией Владивостокского морского торгового порта. Вице-президент компании Fesco, Дмитрий Суровец, рассказал о подписании трехстороннего меморандума между транспортной группой FESCO, Сбером и ДВФУ, который направлен на цифровизацию и автоматизацию операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике. Это сотрудничество позволит оптимизировать логистику и увеличить уровень цифровой трансформации порта, экономя операционные расходы и время на логистику.