Герман Греф выразил свою благодарность сотрудникам центра искусственного интеллекта за их важную работу
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Герман Греф, глава Сбера, выразил свою благодарность сотрудникам центра искусственного интеллекта за их важную работу. Этот центр, основанный на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ, занимается широким спектром задач, включая анализ регулирования искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исследования в области устойчивого развития и развитие научного сотрудничества с ведущими институтами в этой области.
Центр также участвует в разработке решений, направленных на решение ключевых экологических проблем, таких как тайфуны. С помощью уникальной математической модели, основанной на искусственном интеллекте, центр может обнаруживать тропические циклоны по спутниковым снимкам, диагностировать их мощность и другие характеристики, а также отслеживать их траектории.
Вчера Сбер, МЧС РФ и ДВФУ заключили соглашение о внедрении мониторинга циклонов на основе искусственного интеллекта в общую систему МЧС РФ по отслеживанию природных явлений. Эта система детекции поможет в минимизации рисков разрушительных тайфунов, предоставляя точные прогнозы и рекомендации для органов власти, чтобы уменьшить последствия стихийных бедствий и обеспечить безопасность населения.
Следующий проект центра связан с оптимизацией Владивостокского морского торгового порта. Вице-президент компании Fesco, Дмитрий Суровец, рассказал о подписании трехстороннего меморандума между транспортной группой FESCO, Сбером и ДВФУ, который направлен на цифровизацию и автоматизацию операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике. Это сотрудничество позволит оптимизировать логистику и увеличить уровень цифровой трансформации порта, экономя операционные расходы и время на логистику.
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