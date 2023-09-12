Красные огненные муравьи угрожают Европе

Европу подстерегает новая экологическая угроза, и она приходит не из космоса или из глубин морей, а из-за изменений климата.

Красные огненные муравьи (Solenopsis invicta), известные своим агрессивным поведением и разрушительными последствиями, могут стать новой реальностью для европейских стран, об этом предупреждают экологи и ученые.

Эти маленькие, но опасные насекомые обладают мощными жалами и способностью проникать в разнообразные среды, от посевов до электрооборудования, включая автомобили и компьютеры. Их приход в Европу связан с глобальным потеплением, которое делает климатические условия в крупных городах, таких как Лондон, Париж, Рим и Барселона, все более подходящими для них.

Патрик Баркхэм предупреждает, что красные огненные муравьи уже обосновались в Италии и могут быстро распространиться по всей Европе. Они способны формировать «суперколонии» с несколькими королевами, что делает их еще более опасными. Эти колонии агрессивно охотятся на беспозвоночных, а также нападают на более крупных позвоночных, разрушая местную флору и фауну.

Баркхэм также отмечает, что попытки искоренения этого вида муравьев дорого обходились Австралии. Более 200 миллионов фунтов стерлингов было потрачено, но даже это не позволило полностью уничтожить красных огненных муравьев.

Экологи бьют тревогу, предупреждая, что распространение этих насекомых в Европе может привести к серьезным последствиям для местной экосистемы. Сокращение численности и разнообразия местной флоры и фауны может нарушить баланс в природных экосистемах и создать серьезные проблемы для сельского хозяйства и экологии.