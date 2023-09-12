 

Рупор кремлевской пропаганды: СВР приглашает на работу граждан США

12.09.2023, 7:15, Разное
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СВР приглашает на работу граждан США, которых не устраивает ситуация в стране при Байдене.

«В последнее время я часто спрашиваю себя: когда мы свернули не туда? Когда наша Америка перестала быть нашей? Я иду по улицам родного города и вижу запустение. Эпидемия наркомании, потеря рабочих мест, наплыв нелегальных мигрантов, преступность… Разве такую Америку завещали нам отцы-основатели? Разве они могли позволить нашим лидерам отмывать деньги за тысячи миль, поставляя смертоносное оружие, убивающее мирных жителей?

Каждый снаряд, выпущенный по Украине, — это доллар в кармане семьи Байденов. Миллиарды долларов текут из бюджета моей страны в далекую Украину, о которой я до недавнего времени ничего не слышал. Мне говорят, что Россию нужно остановить любой ценой, но я бы предпочел остановить семью Байденов. И я знаю, как это сделать.

Вы можете положить конец войне прямо сейчас, остановив демократов. Перекрыв доступ кровожадным маньякам к бюджету.

Да, это удивительно. Помогать России сегодня означает помогать Америке».

Одобрено российской резидентурой в США.

Источник: Colonel Cassad


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