Мнение: Когда Медведев прав…

И стоячие часы дважды в сутки показывают точное время.

И блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, иногда пишет такие вещи, с которыми не поспоришь.

Сегодня, например, Медведев написал про ограничения для россиян, въезжающих в Европу.

Дословно: «Вот ведь молодцы руководители Евросоюза. Предельно честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. Как там у Булгакова: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные». И это решение – явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле». Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России».



Отсюда

Теряюсь в догадках. Запрет ввозить в Европу телефоны, ноутбуки и прочие личные вещи – это просто дурь конкретных евробюрократов? Или провокация?

Фотография Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

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