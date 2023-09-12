Мнение: Как не впасть в стереотипное поведение

У меня тут юбилей – 4 года со дня выхода моей книжки в самом крупном издательстве страны – в ЭКСМО. По такому случаю – вот эта публикация, которой как раз РОВНО 4 года. И она – с секретом, то есть с любопытным психологическим подтекстом.

Панды и бандероли

Отвлекся от написания текстов – сегодня полдня провел на почте, рассылал свою книжку по дорогим моим читателям, ее заказавшим. По ходу реально обалдевал: воистину – широка страна моя родная! Только за вчера отправил бандероли с книжкой и автографом не только в Питер, Москву и Мособласть (где, якобы, и засели в основном все читатели соцсетей) – но также в Уфу, Брянскую область, Самару, Нижний Новгород, Мурманск, Казань, город Трехгорный Челябинской области (!), Йошкар-Олу, Ульяновск. И это только начало! Пишут люди – “давно вас читаем, хотя и не комментируем”. Вот такие у меня читатели.

Просто замечательно! Сегодня отвез книгу с автографом девушке-зоологу – она мне в качестве бонуса устроила маленькую экскурсию по Московскому зоопарку. Посмотрел забесплатно на панд. Панды хороши – не могу! Уж на что я спокойно отношусь к зверям… Они, оказывается, остаются “с гражданством Китая” – вот так. Потому что Китай, дескать, не имеет права (сам себе не дает) своих панд никому ни продавать, ни дарить, ни обменивать. Только, типа, “отдать в гости”. Так что эти панды у нас в гостях.

Спросил, чем моя читательница занимается в зоопарке, как зоолог – лечит зверей? Кормит? Следит за рационом? Оказывается, нет! Следит за СООТВЕТСТВИЕМ среды! Что это? А это буквально – за тем, чтобы зверям было… интересно жить! Потому что иначе (если у зверя БЕДНАЯ среда) – он впадает в так называемое “стереотипное поведение”. Например, постоянно ходит кругами по клетке, по одному и тому же маршруту. Честно говоря, я думал, что иначе и не бывает…

Но нет: удивительная девушка-зоолог по имени Оля объяснила, что это как раз очень плохо, зверь со “стереотипным поведением” долго не протянет, и вот ее задача – следить, чтобы питомцы в такое поведение не впадали. Придумывать им, в общем, “среду” в вольере, чтобы им там было как-то повеселей… Больше похоже на волю. Мда. Интересная профессия. Хотя и вызывает дурные ассоциации.

Вы, в общем, задумайтесь, дорогие друзья – насколько часто вы сами впадаете в “стереотипное поведение”. Если очень часто – кранты близко. Сходите в зоопарк, поищите там девушку Олю – возможно, она что-то подскажет. Хотя вряд ли.

А у меня еще заказы – требуют переправить книгу в Канаду, США и Болгарию. Хотя там, похоже, пересылка встанет дороже самой книжки. Но – автограф! Автограф ценен. Осталось понять, как это всё оплачивать.

Заполнил еще 12 бандеролей от руки – чувствую, что уже сам впадаю в стереотипное поведение. Пойду спать (2019)