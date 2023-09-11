Мнение: Московские игры с явкой

В марте – по всей стране!

Вчера я не уточнил про явку, так как считаю это все само собой разумеющимся – но, видимо, все-таки надо. Конечно же, в 2018 году на предыдущих выборах мэра Москвы никакой явки 30% не было и в помине. Те выборы большинство и не помнит, поскольку они вообще проводились в режиме спецоперации. Собянин, напуганный 2013 годом (как мы теперь понимаем, навсегда), делал всё, чтобы москвичи ничего не почуяли, жестко отобрал себе “соперников” и добился того, чтобы никакой “кампании” никто не вел (в том числе и он сам).

Так что явка в 2018 году была на уровне 15%, максимум – 20. Всё остальное “дорисовали”, и довольно грязно, уже “по ходу” на участках, на большинстве которых весь день голосования было пусто и гулко.

А вот – запись в ФБ от одного из редких оставшихся в Москве активистов, из племени неугомонных “наблюдателей” еще с навальновских и даже донавальновских времен. Сейчас они в Москве выглядят как редкие остатки давно разбитого войска.

Пишет Филипп Шувалов:

“На нашем среднестатистическом московском участке – 2580 избирателей.

Из них пришло бумажно проголосовать 266 человек и 99 голосовало бумажно на дому.

Испортили бюллютни 33 товарища (включая меня).

Всего получилось 330 действительных бюллютеней.

Собянин – 249.

Гусев – 12, Даванков – 21, Зюганов – 37, Чернышов – 11.

Электронно проголосовали 1163″.

Вот так. 1163 “электронных голоса” против 266 тех, кто дошел сам. Как видим, реальная явка на том же уровне – порядка 10%, и, наверно, из этих 1163 действительно есть примерно десятая часть тех, кто в самом деле “цифровизировался” до того, что даже голосовал. Наверно, половина из них, если б электронного не было, такие фанаты, что подорвались бы и даже пришли “ногами”. В общем – те же 15% реальной явки, как и в 2018. Неудивительно, поскольку эти выборы проводили в Москве в том же потайном режиме.

И еще забавная деталь: рассказывают, что на многих участках самых хитромудрых москвичей, решивших проголосовать перед самым закрытием голосования, разворачивали под предлогом… отсутствия бюллетеней. На пустых участках. Типа “разобрали, все кончились”. И предлагали на выбор: или ехать, чтобы проголосовать очно, куда-то на другой конец Москвы (где бюллетени якобы есть) – или прямо здесь, на месте, голосовать “электронно”.

Чисто бюрократическое эстетство, похоже. Т.е., надо полагать, итоговые протоколы по “очному голосованию” были уже готовы, и их просто не хотели менять, в то время как “электронные” безразмерны, и туда можно было в любой момент вписать кого угодно.