“Не смотрю на себя” – Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии

Больше месяца назад популярная певица пропала со всех радаров. В начале августа исполнительница хита “Девочка-ночь” попала в серьезное ДТП. На данный момент известно, что после концерта Лада Дэнс ехала в такси на заднем сидение. В момент аварии певица оказалась не пристегнута. От сильного столкновения девушка вылетела на переднее сидение, ударившись головой. В результате артистка получила черепно-мозговую травму.

После случившегося звезда долгое время находилась в больнице под присмотром врачей и перенесла несколько операций. Поклонники сильно переживали за любимую исполнительницу. Она не подпускала к себе журналистов, отказывалась давать комментарии, а единственный человек, которому она смогла открыться стал ее давний друг – Андрей Малахов.

Так, Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после аварии, став одной из гостей популярной передачи “Малахов” на телеканал “Россия-1”. В ней певица раскрыла подробности своего самочувствия. Сейчас артистка переживает непростой период реабилитации, в рамках которого занимается лечебной физкультурой.

Кроме того, Лада Дэнс посвящает много времени и лицу, ведь на лбу у нее остался сильный шрам.

“Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась”, – призналась звезда.