Мнение: Газовая забастовка в Австралии, российский СПГ в Европе и неприятные закупки газа в Австрии

1. Цены на газ в Европе снова резко подскочили. От нестерпимой «газовой зависимости от России» Евросоюз перешёл к зависимости от других поставщиков — от бастующей Австралии, например (ссылка) (ссылка):



Рабочие на ключевых СПГ-предприятиях корпорации Шеврон в Австралии, начали частичную забастовку в пятницу после того, как на переговорах не удалось прийти к соглашению в споре, который взбудоражил мировые газовые рынки.

Европейские цены на газ подскочили на целых 11% на этих новостях, подчеркнув уязвимость рынка после прошлогоднего энергетического кризиса. По состоянию на 10:20 (мск) рынок половину отыграл вниз.

Частичные забастовки начались в 13:00 по местному времени на предприятиях Gorgon и Wheatstone, на которые в прошлом году приходилось около 7% мировых поставок СПГ.

Члены профсоюза Offshore Alliance заявили, что полностью прекратят работу на две недели, начиная с 14 сентября.

Влияние на поставки СПГ вряд ли будет немедленным, а потребление газа в настоящее время невелико как в Европе, так и в Азии. Тем не менее, перспектива перебоев в будущих поставках привела к росту цен, поскольку это угрожает усилением конкуренции за грузы во время пикового спроса зимой в северном полушарии.

Было бы неплохо высадить на побережье Австралии десант из российских коммунистов, чтобы они помогали недовольным условиями труда антиподам требовать справедливости как можно дольше и как можно агрессивнее. Помнится, под Петербургом в своё время левакам удалось разорить забастовками завод Форд, оставив без работы несколько тысяч человек. Пожалуй, отправка десятка коммунистов в запломбированной каюте в западную Австралию может окупиться с лихвой.

2. Несмотря на разговоры о возможном запрете, Россия продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ). Более того, поставки в этом году ожидаются рекордные. Итальянцы и испанцы лидируют по объёмам закупок (ссылка):



Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что Европейский союз (ЕС) в краткосрочной перспективе не собирается запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). <…>

По словам главы ведомства, правительство Испании искало способы остановить импорт СПГ из России, но властям не удалось найти никаких юридических оснований для запрета без согласования с руководством Евросоюза.

Министр отметила, что вместо этого власти страны призвали компании не заключать новые контракты о поставках российского СПГ, а также организовать большую прозрачность по источникам поставок газа.

Ранее издание Financial Times сообщало, что страны ЕС в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа из РФ вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ, первое место занял Китай.

3. Поставки нашего трубопроводного газа в Европу тоже продолжаются. Австрия, например, испытывает страшные моральные страдания, но всё же закупает у России почти столько же газа, сколько в начале 2022 года (ссылка):

«Это неприятно» закупать газ у России, жеманится канцлер Австрии Карл Нехаммер.

“Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера… Приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией”, — сказал он в интервью телеканалу ORF.

Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.

И тут Нехаммер слукавил. До начала СВО Австрия импортировала из России 79% газа, впоследствии чуть снизила объемы закупок. Тем не менее, уже в марте 2023 года доля российских поставок практически вернулась к прежнему уровню и составила более 74%.

При этом обозначавшийся к марту тренд на восстановление поставок российского газа имеет тенденцию к дальнейшему росту, а доля российского «голубого топлива» в структуре импорта может в ближайшие месяцы превысить показатели, наблюдавшиеся до февраля 2022 года.

Интересно, что США позволяют Австрии намного больше вольностей, чем той же Германии, не говоря уже о Прибалтике. Возможно, у австрийцев есть какие-то лоббисты в среде американских правящих элит… В любом случае, если контракты позволяют, я бы поднял сейчас конкретно Австрии цену на газ на 5%. Надбавка за канцлера, так сказать.