 

VK Education представляет новый сервис для проверки грамотности в рамках Всероссийского чемпионата «Своими словами»

11.09.2023, 19:55, Разное
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Регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», организованный VK Education, открыта. Этот год принес поддержку от VK Education и уникальное мини-приложение на платформе VK Mini Apps, предназначенное для проверки читательской грамотности школьников и всех желающих.

Мини-приложение “Те(к)ст” было запущено в преддверии начала чемпионата. Оно основано на платформе VK Mini Apps и позволяет подготовиться к соревнованиям с помощью экспресс-тестов. Эти тесты могут помочь определить уровень грамотности читателя и доступны всем желающим. Участники, успешно прошедшие тесты, заработают баллы в рамках проекта “Другое Дело”. Эти баллы можно обменять на полезные бонусы, включая участие в образовательных программах, стажировки и многое другое.

“Поддержка талантливой молодежи – один из приоритетов для VK. Мы осуществляем образовательные проекты, организуем олимпиады и чемпионаты, чтобы помочь молодым людям проявить себя и развить навыки, которые будут актуальны в их будущей карьере в IT и digital. С помощью наших цифровых сервисов мы также предоставляем молодежи возможности для профессионального и творческого роста, профориентации и обучения. В рамках чемпионата “Своими словами” мы поддерживаем юных создателей контента, помогая им делать первые шаги в востребованных сферах”, – подчеркивает Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Чемпионат сочинений “Своими словами” был запущен в 2020 году и в этом году проводится VK Education в сотрудничестве с пятью вузами-соорганизаторами: НИУ ВШЭ, МГПУ, УрФУ, МИФИ, ТГУ. Он также получает поддержку Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ, вузов-партнеров и входит в список мероприятий Десятилетия науки и технологий. Этот чемпионат помогает тысячам старшеклассников из всей страны развивать навыки эффективной коммуникации.


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