В деревне Германа Стерлигова зафиксирована вспышка феминизма после подпольного показа фильма «Барби»

В слободе Германа Стерлигова 10 сентября был объявлен недельный карантин из-за резкого роста случаев заболеваний феминизмом. Выяснилось, что причиной вспышки особо опасной болезни стал нелегальный кинопоказ запрещённого в России фильма «Барби».

«Это был просто Апокалипсис – бабы бегали по деревне, требовали власти и равных прав с мужиками. Одна вообще нарисовала табличку с похабным словом «Барбиленд» и повесила на своей избе», – рассказал Стерлигов журналистам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных разбойным приказом слободы, было установлено, что жертвами американского кинофильма стали десять проживающих в деревне женщин и один мужчина. Всем пострадавшим из неприкосновенного запаса был немедленно выдан антифеминистический квас, благодаря целебному действию которого уже на следующий день половина заражённых проснулись здоровыми.

«Остальные пока находятся в избе-врачевальне, надеюсь, уже через пару дней люди вернутся в строй. Радует только то, что по воздуху эта чума не передаётся», – сообщил главный знахарь деревни отец Онуфрий.

Администрация слободы приняла решение сжечь дом, в котором проходил подпольный киносеанс, а образовавшуюся золу и сажу привезти в зданию посольства США в Москве.

—