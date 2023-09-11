 

В деревне Германа Стерлигова зафиксирована вспышка феминизма после подпольного показа фильма «Барби»

11.09.2023, 19:33, Разное
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В слободе Германа Стерлигова 10 сентября был объявлен недельный карантин из-за резкого роста случаев заболеваний феминизмом. Выяснилось, что причиной вспышки особо опасной болезни стал нелегальный кинопоказ запрещённого в России фильма «Барби».

«Это был просто Апокалипсис – бабы бегали по деревне, требовали власти и равных прав с мужиками. Одна вообще нарисовала табличку с похабным словом «Барбиленд» и повесила на своей избе», – рассказал Стерлигов журналистам. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных разбойным приказом слободы, было установлено, что жертвами американского кинофильма стали десять проживающих в деревне женщин и один мужчина. Всем пострадавшим из неприкосновенного запаса был немедленно выдан антифеминистический квас, благодаря целебному действию которого уже на следующий день половина заражённых проснулись здоровыми. 

«Остальные пока находятся в избе-врачевальне, надеюсь, уже через пару дней люди вернутся в строй. Радует только то, что по воздуху эта чума не передаётся», – сообщил главный знахарь деревни отец Онуфрий. 

Администрация слободы приняла решение сжечь дом, в котором проходил подпольный киносеанс, а образовавшуюся золу и сажу привезти в зданию посольства США в Москве. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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