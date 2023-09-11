 

На Камчатке экоактивисты собрали в лесах 12 тонн пластикового мусора и выбросили его в океан

11.09.2023, 15:33, Разное
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На Камчатке прошла экологическая акция «Чистый лес», в рамках которой сотни местных активистов собрали в лесах 20 тонн мусора, в том числе 12 тонн пластиковых отходов. Все эти отходы, долгие годы отравлявшие российские леса, затем были торжественно выброшены в океан.

Во время предыдущих акций «Чистый лес» экологи-энтузиасты в основном сжигали найденный мусор, что даже позволило установить два рекорда российской книги Гиннесса – самый большой костёр в истории страны и самая большая дыра в озоновом слое, сделанная рукотворно. Однако в прошлом году акция пошла не по плану – пламя перекинулось на лес, выгорело около 1200 гектаров заповедной тайги. Экологи сочли такой результат отрицательным и вредным для репутации акции, и решили усовершенствовать механизм утилизации – отныне мусор сбрасывается самосвалами в океан.

В этом году мероприятие тоже имело все шансы пойти не по плану. Неподалёку от берега активистов встретили экологи из конкурирующей организации, радеющие за чистоту моря. Вооружённые кастетами и травматическим оружием, они напали на оппонентов, выкрикивая «Море – сила, лес – могила», но в стычке быстро потерпели поражение, поскольку защитники леса спустили на них медведей. С задержкой на два часа мусор был выброшен в океан с 15-метрового мыса. Организаторы рассчитывают, что теперь именно такой формат станет регулярным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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