Дэниэл Рэдклифф сыграет “тайную роль” в новом “Дэлпуле”

Английский актер Дэниэл Рэдклифф, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере, присоединится к актёрскому составу фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом стало известно из сообщения портала «Канобу», ссылающегося на инсайдера индустрии Дэниэла Рихтмана.

Подробности о роли Рэдклиффа пока остаются тайной, и инсайдер не раскрыл дополнительной информации. Однако пользователи соцсетей начали предполагать, что актер может сыграть альтернативную версию персонажа Росомахи.

Ранее компания Disney объявила о переносе премьеры «Дэдпула 3». По некоторым данным, причиной этого решения стали забастовки сценаристов и актеров в США.

Важно отметить, что «Дэдпул 3» станет первым фильмом в киновселенной Marvel с возрастным рейтингом R. Предыдущая часть, «Дэдпул 2», вышедшая в 2018 году, собрала в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало её самым прибыльным фильмом во всей вселенной «Люди X».