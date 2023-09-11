 

Дэниэл Рэдклифф сыграет “тайную роль” в новом “Дэлпуле”

11.09.2023, 15:00, Разное
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Английский актер Дэниэл Рэдклифф, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере, присоединится к актёрскому составу фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом стало известно из сообщения портала «Канобу», ссылающегося на инсайдера индустрии Дэниэла Рихтмана.

Подробности о роли Рэдклиффа пока остаются тайной, и инсайдер не раскрыл дополнительной информации. Однако пользователи соцсетей начали предполагать, что актер может сыграть альтернативную версию персонажа Росомахи.

Ранее компания Disney объявила о переносе премьеры «Дэдпула 3». По некоторым данным, причиной этого решения стали забастовки сценаристов и актеров в США.

Важно отметить, что «Дэдпул 3» станет первым фильмом в киновселенной Marvel с возрастным рейтингом R. Предыдущая часть, «Дэдпул 2», вышедшая в 2018 году, собрала в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало её самым прибыльным фильмом во всей вселенной «Люди X».


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