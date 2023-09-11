 

Исследование: чиновники Литвы и Латвии за полтора года 52 раза произнесли фразу «Мы не нацисты, но…»

11.09.2023, 13:33, Разное
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Журналистское исследование показало, что высокопоставленные чиновники из Литвы и Латвии за полтора года 52 раза произносили фразу «Мы не нацисты, но…» и её вариации. Чаще всего она звучала при общении с журналистами из Европы и Израиля, которые просили пояснить те или иные противоречивые решения.

С этой ремаркой, в частности, политики оправдывали запрет на въезд граждан России, затем запрет на въезд этнических русских, введение нарукавных нашивок для неграждан и отведение им специальных мест в общественном транспорте.

Публикация результатов иисследования вызвала противоречивые реакции в обществе и со стороны самих чиновников. К примеру, латвийский премьер вызвал к себе министра внутренних дел (одного из рекордсменов по таким высказываниям) и потребовал от него «перестать оправдываться перед этими скотами». В свою очередь начальник тайной полиции Даугавпилса распорядился арестовать не менее 2000 «враждебных элементов» в качестве ответной акции устрашения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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