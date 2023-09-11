Рупор кремлевской пропаганды: Суд отменил итоги приватизации завода “Метафракс”

Пересматривать итоги приватизации нельзя, но если очень хочется, то можно.

Суд взыскал в пользу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс»

Суд отменил итоги приватизации завода по производству метанола в Пермском крае, контроль над которым в 1990-х годах получили компании Дмитрия Рыболовлева. Сейчас к предприятию он отношения не имеет, говорил его представитель

Арбитражный суд Пермского края в пятницу, 8 сентября, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании незаконными итогов приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России — компании «Метафракс Кемикалс».

«Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» <…> в количестве 281 672 929 акций из чужого незаконного владения АО «Метахолдинг», 802 299 акций из чужого незаконного владения ООО «Метафракс Трейдинг», — цитирует «Интерфакс» решение суда. Эти пакеты акций соответствуют 94,2% предприятия. Постановление суда уже вступило в силу.

Согласно данным системы СПАРК, акционерами «Метафракс Кемикалс» являются «Метахолдинг» (95,88%) и гендиректор завода Владимир Даут (0,5%), а также «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%). Выручка «Метафракс Групп», в которую входит «Метафракс Кемикалс», по МСФО в 2022 году составила 78,2 млрд руб., чистая прибыль — 12,7 млрд руб. (минус 20% к 2021 году). В июне компания запустила комплекс по выпуску карбамида, аммиака и меламина общей мощностью 1 млн т.

Суд также обязал «Регистратор Интрако» списать акции «Метафракс Кемикалс» с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества. «Метафракс Кемикалс» «строго придерживается необходимости исполнения решения суда и готово к сотрудничеству с уполномоченными государственными органами и региональными властями», говорится в заявлении совета директоров компании, которое поступило в РБК. Завод продолжает текущую производственно-хозяйственную деятельность: не допускает остановок производства и обеспечивает своевременные отгрузки продукции, исполняет обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками, добавили там.

При этом совет директоров «Метафракс Кемикалс» подчеркивает, что юристы акционеров завода не считают решение суда обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу. Ранее представители компании ходатайствовали об истребовании судом из архива материалов, имеющих значение для рассмотрения дела, и отложении процесса, но это требование отклонили. РБК направил запрос представителю Росимущества.

https://www.rbc.ru/business/08/09/2023/64faf9f59a794743194c317d?from=from_main_1 – цинк

А если еще начать проверять итоги залоговых аукционов 90х…Сколько всего интересного, что не успели развалить и уничтожить, можно в пользование государства вернуть…

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