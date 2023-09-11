Заместитель министра задержан за присвоение 10 млрд рублей, направленных на борьбу с коррупцией

25 августа полиция нагрянула с обыском к заместителю

одного из федеральных министерств Михаилу Заварзину по уголовному делу о присвоении бюджетных

средств в особо крупном размере. После первоначальных следственных мероприятий он был

задержан.

В правоохранительных органах заявили, что

замминистра, по версии следствия, присвоил себе около 10 миллиардов бюджетных

рублей, направленных на борьбу с коррупцией. В его жилище при обыске

было обнаружено 3 млрд рублей наличными, а остальные деньги нашли либо в другой принадлежащей ему недвижимости, либо на

банковских счетах.

Подозреваемый признал вину и готов сотрудничать со следствием – только так он сможет избежать реального срока. Тем не менее, сторона обвинения намерена действовать жёстко и бескомпромиссно. Она будет настаивать на том, чтобы замминистра вернул хотя бы часть украденного, а также предлагает запретить ему занимать государственные посты на 6 месяцев.

—