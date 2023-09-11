Мнение: Виражи адвоката Веденина

7 сентября 2023 года Московский городской суд поставил точку в уголовном деле в отношении известного московского адвоката Вадима Веденина, принимавшего участие в рейдерской атаке и захвате активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, которого расстреляли в подмосковном Королеве 22 января 2014 года.

По версии следствия Веденин не был основным фигурантом этого уголовного дела. Но ключевые соучастники преступления, владельцы компании FORUS Corporation Александр Каледин и Александр Шибаков – в бегах. В международном розыске и Герман Горбунцов, уже давно обосновавшийся в Лондоне. Именно Горбунцова следствие считает организатором и руководителем группы, организовавшей рейдерский захват активов Александра Минеева.

Горбунцов де-факто попользовался Ведениным. И сегодня адвокат, приговоренный к 10,5 годам колонии общего режима, отдувается и за Горбунцова, и за Каледина с Шибаковым.

Попользовались Вадимом Ведениным и в уголовном деле в отношении бизнесмена Валерия Маркелова и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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