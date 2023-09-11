Мнение: Жертва сексоголизма

Продолжу свою серию тайных постов – самые интересные истории из практики моего психологического онлайн-консультирования. И вот – обратился вдруг весьма на вид преуспевающий человек из-за границы, чтобы я как-то помог ему избавиться… от сексоголизма. Что ж, говорю, давайте обсудим.

И мы беседуем онлайн. На экране монитора – довольно моложавый, бодрый человек лет 35-40, спортивного вида, может, лишь чуть-чуть располневший. Сидит в каком-то безликом офисе (оказалось, да – это его кабинет, куда он каждый день уходит из дома «работать»).

И вот именно в этом, по его словам, загвоздка: работать последнее время у него не получается. Мешает тот самый сексологизм. Дело в том, что каждый день вместо работы (а у него много проектов – и там, где он сейчас живет, то есть в Швеции, и в Москве, откуда он уехал, но там осталась работающая фирма, которой он продолжает владеть) – так вот, вместо того, чтобы заниматься делами – которые идут, по его же словам, не так чтобы очень блестяще – он сидит перед монитором и смотрит… порнографию. В самых разных вариантах и ракурсах.

В офисе он один, помешать ему никто не может, жена сидит дома с детьми. Ему надо зарабатывать деньги – а он смотрит порно. Сам себя ругает, дает себе зарок прекратить буквально со следующего дня – но наступает новый день, а его хватает буквально на 1-2 часа нормального рабочего процесса. А потом все начинается заново.

– Неужели так тянет к сексу? Вы что, всегда были такой страстный? – интересуюсь я.

Да не так чтобы очень – отвечает он смущенно. Скорее, наоборот – половую жизнь начал довольно поздно по нынешним временам, уже после совершеннолетия. Переживал по этому поводу, долгое время не знал, как познакомиться с девушками. Но потом вроде все наладилось. Женился, вот, двое детей.

– С женой ссоритесь? Плохие отношения?

Да нет, с женой у него все нормально. Она последовала за ним, не жалуется, не «пилит», вроде бы всем довольна. За детьми приглядывает, они тоже вполне адаптировались.

– Может быть, жена подурнела? Растолстела? Стала фригидной?

Опять-таки – нет, наш бизнесмен растерян и не может толком объяснить, что его не устраивает. Вроде бы все нормально. В его отношениях с женой, с одной стороны, и не было какой-то большой сногсшибательной страсти, но и никогда не было никакого неприятия. У них ровные, хорошие отношения. Ему около 40, жена чуть младше, но «выглядит прекрасно». И секс у них бывает, к сексу нет претензий.

И тем не менее- внезапная страсть к порно какая-то неодолимая. Клиент, назовем его Сергей, признаётся, что он страдает таким образом уже пару месяцев, его работа вообще почти встала. Жене, понятно, ничего не говорит – как в таком признаться? И он даже, еще до обращения ко мне, решился сходить к какому-то местному эскулапу, в его маленьком курортном городке. Шведский эскулап всё выслушал, не удивился, прописал какие-то пилюли. Сергей начал их пить, и, о радость! – поначалу они «очень хорошо действовали». Целую неделю и больше! Сергей перестал сидеть в офисе со спущенными штанами, удалось сосредоточиться, даже «порешать некоторые вопросы»…

Но увы! Как часто бывает с такого рода фармакологией, вскоре они действовать перестали, мучительный зуд к “картинкам” вернулся… А далее – милости просим на мой Бусти! Рассказ действительно захватывающий, а развязка вас удивит! Велкам сюда: https://boosty.to/sapojnik

Вас ждет еще море интересного!