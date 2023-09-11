Главный конструктор Challenger 2 застрелился после того, как узнал о гибели своего танка на Украине

В ночь на 9 сентября в полицию Лондона поступило сообщение о выстреле в одном и частных домов. Прибывшие на место силовики обнаружили тело 78-летнего Роберта Джефферсона, который в конце 80-х годов руководил разработкой танка Challenger 2.

«По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство с помощью своего наградного оружия. В предсмертной записке Джефферсон написал, что он не выдержал позора после сообщения о гибели своего танка на Украине и попросил прощения у своих близких и всех жителей Великобритании», – сообщил официальный представитель Скотленд-Ярда.

Сын конструктора в интервью телеканалу BBC рассказал, что его отец очень переживал по поводу использования созданных им танков на территории Украины, а после появления в СМИ фотографий горящего Challenger 2 впал в депрессию.

«Он очень любил своё творения и не был готов на старости лет увидеть крах дела всей своей жизни, уничтоженный за тысячи километров от Лондона танк. В смерти моего отца виноваты продажные руководители Великобритании», – рассказал Том Джефферсон.

—