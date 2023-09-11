Мнение: Как москвичами полюбили Собянина

Комментировать прошедшие «выборы» в России всерьез – это, конечно, себя не уважать. Можно разве что ради хохмы. Например – уже торжественно сообщили, что явка на выборы в Москве оказалась «более 50%».

Ты подумай! Третьи выборы одного и того же мэра, ноль интриги, сами выборные кампании и кандидаты в мэры для москвичей были практически незаметны, ни каких-то дебатов, ни идей, ни мероприятий – и поди ж ты: ломовая явка! Каждый второй московит (или правильно москаль?) озаботился проголосовать на ничего не значащих «выборах», исход которых абсолютно для всех был заранее известен.

Любопытно сравнить – а как оно было раньше? Скажем, на таких же выборах мэра Москвы с участием мэра Собянина 5 лет назад, в 2018 году? Смотрим: явка 30%. То есть – менее трети. Менее трети москвичей сподвиглись голосовать в 2018, на таких же серых и никому не нужных выборах без какой-либо реальной конкуренции!

Скажу больше: если отступить еще на 5 лет назад, в шальной 2013, когда на выборах московского мэра была реальная, нешуточная борьба, и Навальный едва-едва не вышел во второй тур, явка была… 32%. То есть опять же – чуть-чуть, но меньше трети от общего количества избирателей в Мск! Как же так? С чего ж такой взлет «сознательности» в 2023?

Ответ прост как три рубля: взлет сознательности случился, потому что это первые выборы мэра, на которых применялось так называемое «электронное голосование». ДЭГ по-научному. Главное преимущество ДЭГа, что при нем избиратели, в общем-то, в принципе не нужны. Ходят они куда-то, не ходят… Неважно. «Цеж машина», как сказали бы наши друзья-украинцы. Машина она сама все считает и пишет, без помощи человека. Вот и первый результат «цифровизации» – сразу и явка на выборы мэра столицы приобрела вполне божеский, опрятный вид. А то раньше прям было как-то неудобно, не по-людски. Ну ей-богу, какие 30%? За САМОГО Собянина, с которым президент лично встречается – что, лень было задницу оторвать и на выборы прийти?!

Цирк. Один сплошной гребаный цирк. Причем, в чем еще проявляется цивилизованный столичный подход – даже никакого принуждения. Никто не стоял с палкой над избирателем, не гнал его угрозами на участок, не ломал хрупкое человеческое достоинство российского ситуайена, что значит по-французски «гражданин». Всё культурно: за тебя голосуют специально обученные программы, а ты в это время спокойно занимаешься своими делами и, возможно, даже не знаешь ни о каком голосовании вообще. Причем с этого года и в правилах подсчета голосов – необходимое новшество: с этого года итоги «электронного» и обычного, доисторического голосования смешиваются СРАЗУ. В одном протоколе. Во избежание излишних спекуляций. И все довольны.

Новое развитие принципа НБС: с людьми обращаются как с бессловесными скотами сразу, предвосхищая их желания и, конечно же, рассчитывая на благодарное мычание в ответ.