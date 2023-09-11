 

Мнение: VPNы под ударом

11.09.2023, 3:45, Разное
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Как-то все больше похоже на то, что отечественным дебилам их китайские «друзья» подкинули новые средства по борьбе с ВПН-сервисами. И они рады стараться! В последние дни выходить в тот же Фейсбук все труднее, похоже, провайдеры интернета как-то научились распознавать и «отрубать» именно vpn-траффик. В общем, очередной раунд борьбы с «инакомыслием».
Тут, кстати, прямая связь с серией сегодняшних постов насчет вырождения населения, которое массово перестает читать. Разрушение vpn – это же как раз борьба государства в первую очередь с нами, С Теми, Кто Читает. Пока в стране работает Ютуб, борьба с видеоконтентом безнадежна – через Ютуб проникнет всё, что надо; поэтому все «блокировки сайтов Роскомнадзором» – это всегда борьба именно с текстовым контентом.
А тексты читают только маргиналы. Вот на них и ведется охота.

Источник: Размышления вольного социолога


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