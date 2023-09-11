Мнение: Как себя вести

Мы обычно разбираем ошибки авторов, причем все подряд: и ошибки в оценке ситуации, и ошибки в выводах, и ошибки в позиционировании, и баги в изложении, все, по ходу письма.

Из-за этого формата нашего разбора вне фокуса остается очень важный вопрос. “А как надо было себя вести, чтобы результат был лучше?”

(“Себя вести” – это прежде всего про настройки и как следствие – про поступки)

Часто я задаю этот вопрос, кто-то отвечает на него частично, но всерьез сфокусироваться на этой задаче обычно не выходит.

Поэтому давайте повторим разбор последнего письма с этой, другой стороны.

Так как полный текст этого письма я уже приводила, в этом посте приведу только несколько цитат и расскажу про конкретные ошибки автора и, что важней, про то, как он мог этих ошибок избежать.

1. Игнор финансового мезальянса.

Сравнивая ОЗ, свою и девушки, автор поставил знак равенства между своим финансовым статусом и ее финансовыми перспективами.

Буквально: “У меня неплохая зарплата = у нее тоже когда-нибудь будет хорошая, наверное”:

“Она очень красивая, легкая и активная, заканчивала учебу в интернатуре как врач дерматовенеролог, уже работала интерном в классной бьюти клинике, у нее были отличные перспективы и понимание, чего она хочет в свои 27 лет и дальше.

Тогда я работал в классной ИТ компании на должности руководителя подразделения, мне было 32 года, в хорошей физической форме и неплохим заработком, только купил хороший мотоцикл, понемногу откладывал деньги и наслаждался жизнью”.

Сравнивать надо то, что есть, а не то, что будет, особенно, когда о совместном будущем речь не идет.

В реальности девушка была красивой и обаятельной, но без жилья и почти без денег.

А хорошие перспективы означали, что ей нужно как-нибудь продержаться сложный момент.

Никогда не нужно забывать об этом, если вы встречаете человека, у которого лучше ресурс имиджа, который весь такой обаятельный и общительный, много друзей, много тусовок, но денег нет и с жильем трудности.

Если бы короны на авторе не было, он бы мог увидеть, насколько он на самом деле нужен Кате, а не только его кошелек и квартира, насколько близки ей его интересы, насколько ему близки ее интересы, а не только сам факт, что красивая девушка наконец-то попала в его паутину и теперь он не одинок.

В какой-то мере он ей нравился в начале, СЗ его была ненулевая, но из-за короны автора эта СЗ в процессе отношений уменьшалась. Он все время переоценивал свою значимость для нее, и как следствие – свои права, свои рычаги, свое влияние и ценность своих вложений.

2. Игнор разницы приоритетов.

Автор – домосед, много времени уделяет работе, вряд ли тусовщик. Ему 32, он хотел бы семью и детей, свои цели нужно хорошо рефлексировать.

Уважение к другому означает, что вы видите его не как средство для достижения своих целей, а как субъекта, который имеет свои собственные цели. Ничего в Кате не намекало, что она хочет побыстрей обзавестись тихой семейной жизнью. Она увлечена косметологией, путешествиями и знакомствами с новыми людьми.

А наш автор, к сожалению, с самого начала изо всех сил старался пригодиться Кате, сливая свои интересы и подстраиваясь под ее. И главная ошибка – он совершенно этого не осознает, не рефлексирует. Ему кажется, что они с Катей одинаково понравились друг другу. Тогда как автору понравилась Катя, а Кате понравилось, что автор живет рядом с ее работой и готов встречать ее с ужином и вином.

Если бы автор это осознавал, он бы достал с полки губозакатывающую машинку. Он не гнал бы паровоз, не примерялся к Кате как к будущей жене, и в силу этого вел бы себя с большим достоинством и с большим уважением к Кате.

А наш автор смотрит на Катю снисходительно, сверху, отмечает ее недостатки и дает шанс исправиться. А сам при этом гонит паровоз:

“Встретились пообедать и понравились друг другу, вечером она уже каталась со мной, через неделю приехала ночевать, а через пару месяцев переехала ко мне. У меня были сомнения из-за ее неряшливости и легкомысленности, но мне казалось, что это пройдет, тем более все остальное было круто.

Мне нравилось, что Катя отлично выглядит (и будет следить за собой когда будет старше), не выносит мозги, инициирует секс, сообразительная, любит свою работу и готова к спонтанным поступкам, делится со мной всем, советуется, старается развиваться и дает возможность мне быть собой”.



Обратите внимание, он уже представляет их в старости, этакую мирную супружескую чету, которая вырастила детишек, подтянула внуков и теперь встречает закат. Он опирается на палочку, а у нее отличная осанка и идеальная укладка, несмотря на почтенный возраст.

За этими мечтами автор не видит, что “неряшливость и легкомысленность” – это нежелание Кати вести с автором общее хозяйство и планировать традиционную семью. Ей нравится та жизнь, которую она ведет.

Как понимание этого помогло бы автору? Прежде всего это не допустило бы неконтролируемый рост его минуса и рост короны, из-за которых он много сливался и ронял свою СЗ, без того небольшую. Но это и от векторов косяков его бы удержало. Он не делал бы ей замечания таким тоном, будто она из кожи лезет, чтобы перестать быть неряшливой и легкомысленной.

И 1-е и 2-е скорее всего подрастило бы его СЗ, может быть весьма существенно, но в любом случае защитило бы от слепого роста дисбаланса.

3. Неверная оценка n(ОЗ) и СЗ, как следствие косяки и сливы.

Катя кормила автору корону, много хвалила его, много поощряла, а он глотал все ее шары и растил ее фигуру, потому что считал, что все ее похвалы – доказательство, что она от него в восторге.

В реальности все добрые слова Кати – это ее вложения в отношения, причем единственные вложения.

Ценность таких вложений постоянно росла, чем больше росла фигура Кати, а вот ценность вложений автора, в том числе и финансовых все время падала, потому что значимость его уменьшалась из-за постоянных багов и сливов. И баги, и сливы он мог бы избежать, если бы больше уважал Катю, видел в ней человека с отдельными интересами.

“Ей нравилось, что я был спокойный, реалистичный, целеустремленный и заботливый, «классно трахался», со мной было интересно и весело, комфортно кататься, ходить на мероприятия и даже просто тусить дома. Когда я ее спрашивал, чего бы она хотела, она практически всегда говорила, чтобы я решал, а она примет любое мое решение, потому что я умный и знаю как лучше.

Отношения были в балансе – Катя была любящей, приятной, ласковой и секс был отличный, мы проводили много времени в постели, гуляли и наслаждались друг другом. Двухкомнатная квартира – хоть и небольшая, но уютная с хорошим ремонтом («когда я увидела ремонт, то поняла, что у тебя отличный вкус»), близко к центру, она ходила пешком на работу в клинику, а я работал из дому. Я сразу сказал, что оплачиваю квартиру, еду, развлечения и отдых, но мне нужно откладывать регулярно на свое жилье, поэтому нужно будет балансировать траты без перегибов, а свой заработок она может тратить как хочет”.

Она давала ему одобрение и секс, но ценность этих вложений все время росла. Секс сначала не был ее вложением как таковым, пока им обоим это было приятно, но потом уже и секс превратился в ее вложение, ценность которого для него росла, как и ценность ее одобрения.

А он давал ей удобное жилье и кое-какие деньги, и пока он ей хотя бы немного нравился, этого было почти достаточно, учитывая, что она могла гулять и тусить сколько хочет.

Вы наверное заметили, что Катя похожа на белоснежку? Однозначно сказать нельзя, но все же.

А потом он стал нравиться ей меньше (в депрессии из-за войны, из-за спины, с лишним весом, с игровой зависимостью, с низкой мобильностью). Удобное и уютное жилье превратилось в тюрьму, где Катю еще и заставляли убирать. Денег стало меньше и за каждую мелкую сумму следовал вынос мозга. Из-за инерции Катя какое-то время еще бултыхалась в этом болоте, но от внутренних и внешних щипцов СЗ автора все время падала и обесценивались его вложения.

Автор же переоценивал свою СЗ и ценность своих вложений, поэтому позволял себе опускаться больше, но и скандалы тоже позволял, считая, что у него есть рычаги. Так он утратил остатки шансов на сохранение СЗ, не говоря уже о ее росте.

Шанс на рост СЗ был в начале, потом бы шанс на сохранение СЗ. И камбэк, о котором мечтает автор, мог быть, если бы удалось экологично расстаться при нулевой СЗ хотя бы. Но автор довел ее до отрицательной, на всякий случай добив под конец градом претензий. Теперь если на дистанции СЗ и поднимется, она не поднимется выше нуля. А это ничего кроме чувства вины и жалости в ней не вызовет. Выноса мозга на прощанье не было бы, будь его корона меньше, оценивай он свою значимость верней в этот момент.

Тогда мог быть и камбэк и даже рост СЗ.

Выражалось бы это в том, что Катя задумалась бы о том, не зря ли она потеряла такого положительного и, в общем, приятного мужчину, который на многое ради нее был готов. Ключевое – приятного.

В случае автора этого уже не произойдет.

Вам вопрос, друзья. В чем заключались сливы автора, а в чем косяки? Только внимательней, пожалуйста. В прошлом разборе по этому вопросу получилось много путаницы.